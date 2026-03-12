“MONUMENTINI”… quelli fatti con i “mattoncini”

All’ “Imbiancheria del Vajro” a Chieri, vanno in mostra l’arte e l’architettura creata dai mattoncini LEGO® di Luca Petraglia

Dal 14 marzo al 3 maggio

Chieri (Torino)

Sono sicuro. E pronto a scommetterci. A Chieri ci sarà una vera e propria “corsa alla mostra”. A guidarla saranno soprattutto bambine e bambini, ma non mancheranno anche i tanti, tantissimi “AFOL – Adult Fan of LEGO®”, ovvero gli adulti (e sono sempre di più) appassionati dei famosi “mattoncini” o “giochi di qualità” (“leg godt”) creati nel lontano 1934 dall’azienda del danese Ole Kirk Christiansen, produttrice inizialmente di giochi in legno, diventati in seguito, dal 1949 (e perfezionati nel 1958) “mattoncini”, i supercelebri “mattoncini” ad incastro in plastica. Giochi dal successo intercontinentale, diventati oggi perfino da semplici giochi, veri e propri “oggetti da collezione” venduti, se set rari o pezzi unici, a prezzi impensabili nelle aste “on line” e di cui s’è tenuto perfino nel 1988 un primo campionato mondiale di “costruttori”. E allora per i tantissimi appassionati del settore, la notizia della mostra “MONUMENTINI” in arrivo a Chieri, si presenta davvero come evento irrinunciabile. Da non mancare!

Suggestivo viaggio fra “arte” e “creatività”, la rassegna sarà ospitata a Chieri, da sabato 14 marzo a domenica 3 maggio (dopo il recente grande successo di pubblico registrato al “Museo Vignoli” di Seregno – Monza), presso l’“Imbiancheria del Vajro”, con l’organizzazione di “Brick Expo”, startup innovativa specializzata nell’organizzazione di eventi legati ai “Mattoncini LEGO®”. In bella mostra 21 straordinarie opere (fra le quali ovviamente – location oblige – la riproduzione della “Mole Antonelliana”) del milanese, classe 1991, Luca Petraglia, uno dei più raffinati “LEGO® Artist italiani”.

Mattoncino dopo mattoncino i più rappresentativi monumenti italiani rivivono nelle reinterpretazioni “in scala” realizzate da Luca, “frutto di una lunga ricerca e di un meticoloso lavoro di progettazione contraddistinto da un rispetto profondo per l’architettura originale”. Utilizzando oltre 100mila mattoncini LEGO®, Luca Petraglia ha riprodotto icone monumentali che vanno, solo per citarne alcune, dalla romana Fontana di Trevi al Teatro San Carlo di Napoli alla Casina Vanvitelliana sul lago Fusaro di Bacoli, fino al Duomo di Milano al veneziano Ponte di Rialto e alla Piazza del Campidoglio a Roma.

Vero e proprio enfant prodige, Petraglia inizia ad appassionarsi ai LEGO® all’età di soli 4 anni (si veda la tenera foto inserita nel testo), con la sua prima confezione di “mattoncini”. Ad attrarlo da subito sono in primo luogo le chiese interamente ideate da lui, traendo ispirazione da quelle viste e attentamente osservate ogni giorno per strada o nei libri di “Storia dell’arte”. Passione per LEGO® e passione per l’arte crescono così di pari passo e si alimentano a vicenda durante il corso degli anni, fino ad arrivare, nel 2013, a realizzare il suo primo progetto vero e proprio: il “Teatro Alla Scala” di Milano, che lo consacra come vero e proprio artista del LEGO ® .

“Ognuna delle sue opere – spiega Luca Bartolucci di ‘Brick Expo’ – è pensata come strumento di divulgazione culturale, capace di raccontare storia, arte e ingegneria in forma accessibile e immediata, stimolando curiosità e senso di appartenenza al patrimonio collettivo”.

Particolarmente soddisfatta anche l’assessora chierese alla “Cultura, Eventi e alla Promozione del Territorio” Antonella Giordano: “Siamo orgogliosi di ospitare a Chieri una selezione di alcuni tra i modelli più iconici di Luca Petraglia. Alla base del suo lavoro c’è sempre una ricerca storica accurata, che gli permette di restituire l’essenza autentica dei luoghi. Petraglia costruisce architetture complesse, modellate con ‘tecniche LEGO®’ raffinate, e le arricchisce con giochi di luce che trasformano ogni opera in una piccola scenografia. Il risultato è sorprendente: ‘Monumentini’ che catturano lo sguardo e raccontano una storia con precisione e poesia. All’‘Imbiancheria del Vajro’ le sue installazioni dialogheranno con gli antichi strumenti di filatura, intrecciando la storia dell’architettura italiana con la tradizione tessile chierese, con un risultato dal grande impatto visivo. Tra le architetture che l’Artista predilige ci sono quelle barocche, pertanto si sentirà a casa in una città come Chieri”.

“Monumentini”

Imbiancheria del Vajro, via Imbiancheria 12, Chieri (Torino); tel. 379/3136211 o info@brickexpo.net

Da sabto 14 marzo a domenica 3 maggio

Orari: ven. 15/19; sab. – dom. 10/19 . Dal lun. al giov. la mostra sarà aperta solo su appuntamento per le scolaresche

Nelle foto: Luca Petraglia oggi e Luca bambino già promettente “LEGO® Artist”

