La Stampa: “I nostri valori non sono in vendita”

Oggi, 25 febbraio, i colleghi giornalisti de La Stampa hanno scioperato manifestando sotto il Comune, in Piazza Palazzo di Città, alla presenza del sindaco Lo Russo.



A fronte dell’incertezza che lo storico quotidiano torinese sta affrontando, noi del Torinese esprimiamo solidarietà ai colleghi giornalisti e fotoreporter. Pubblichiamo pertanto il loro comunicato, auspicando una risoluzione positiva e quanto più rapida.

Il Comunicato della redazione de La Stampa

“La redazione de La Stampa oggi sciopera e chiede all’azienda di rispondere, una volta e per tutte, alle indiscrezioni che hanno alimentato e continuano ad alimentare confusione e incertezza sul futuro del nostro giornale.

Da mesi lavoratrici e lavoratori vivono una condizione di profonda preoccupazione e chiedono informazioni chiare e ufficiali sul processo di vendita. Un timore che non riguarda soltanto il nostro futuro occupazionale, ma investe la qualità e la pluralità dell’informazione nel Paese.

Abbiamo vissuto una prima fase di svendita al buio, durante la quale si è lasciato intendere che mancassero offerte. Ma le proposte ricevute confermano invece il valore di questo giornale, nonostante sia ormai chiara a tutti la volontà di Exor e del nostro editore, John Elkann, di disfarsene.

Ancora oggi, durante una trattativa esclusiva, viviamo in un continuo flusso di indiscrezioni contraddittorie e spesso svilenti: crediamo sia doveroso che la proprietà confermi o smentisca con chiarezza le informazioni in nostro possesso, ovvero che alcuni importanti imprenditori abbiano manifestato interesse per l’acquisizione de La Stampa.

La redazione oggi si ferma per chiedere risposte e garanzie sul suo futuro. Inoltre, riteniamo che chi vende non possa e non debba sottrarsi dall’assicurare garanzie sui livelli occupazionali e salariali, sulla conferma dei contratti in essere, su un perimetro ben definito della cessione del ramo d’azienda e su tempi certi. Chiediamo di avere una data precisa di conclusione della due diligence in corso con il gruppo Sae e, ancor prima, la composizione della cordata acquirente.

Chiediamo anche alla politica, del territorio e nazionale, che fine abbiano fatto le promesse di sostegno e attenzione alle vicende della nostra testata. A oggi, per esempio, restiamo in attesa della data delle audizioni dei vertici del gruppo Gedi in Commissione Cultura della Camera.

Giorni fa il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in visita alla nostra redazione a Torino, ha ricordato che «i giornali sono un pilastro della democrazia». La Stampa non è una merce qualunque: è un bene pubblico, presidio di pluralismo e libera informazione, costruito ogni giorno da oltre 150 anni, e come tale va tutelato.”

Lori Barozzino

IL TORINESE