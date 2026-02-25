Il nuovo piano regolatore verso la Torino del futuro

Dibattito presso la Fondazione Amendola

Mercoledì 25 febbraio alle ore 18 la Fondazione Giorgio Amendola promuoverà un incontro pubblico dedicato al nuovo piano regolatore generale della Città di Torino, con l’obiettivo di approfondire prospettive, strategie e scenari di sviluppo della Torino di domani.

Presso la sede di via Tollegno 52 si confronteranno sul tema l’assessore all’Urbanistica della Città di Torino Paolo Mazzoleni, Pierino Crema, Presidente della Commissione Lavoro del Consiglio Comunale, Tony Ledda, presidente della Commissione Urbanistica e Davide Giancola, urbanista e componente del Comitato Scientifico della Fondazione.

L’iniziativa nasce dall’intento di offrire uno spazio di riflessione aperto a residenti, professionisti e associazioni di categoria sulle trasformazioni urbane in atto con particolare attenzione al contesto di Barriera di Milano.

Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili

Mara Martellotta

