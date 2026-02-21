Sono 5 i Daspo della durata di un anno emessi dal questore di Torino nei confronti di tifosi coinvolti in episodi avvenuti durante incontri di calcio in città.
Quattro riguardano tifosi del Torino, ma non apparterebbero ad ultras. Nel corso della partita Torino-Cremonese del 15 dicembre, allo stadio Olimpico Grande Torino, hanno lanciato razzi pirotecnici sugli spalti. Il quinto provvedimento è stato notificato a uno juventino minorenne che, nel corso di Juventus-Pafos del 10 dicembre all’Allianz Stadium, ha mirato con un puntatore laser verde verso gli spalti della tifoseria ospite.
Daspo del Questore per tifosi granata e bianconeri
