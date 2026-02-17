Peraga Garden Center, torna l’OrchiDay

Eleganti, misteriose e affascinanti, le orchidee sono da sempre simbolo di bellezza e armonia naturale. Con le loro forme sorprendenti e i loro colori sofisticati, narrano di un mondo fatto di pazienza, cura e meraviglia, capace di conquistare tanto gli esperti quanto chi si avvicina per la prima volta a questo straordinario universo botanico.
Peraga, il Garden Center di Mercenasco, alle porte di Torino, tra i più grandi e forniti d’Italia, con una superficie di oltre 12 mila mq, si prepara a trasformarsi in un tripudio di colori e profumi: sabato 21 e domenica 22 febbraio prossimo, torna OrchiDay 2026, la mostra mercato internazionale delle orchidee che richiama ogni anno appassionati, professionisti e semplici curiosi. Si tratta ormai di un appuntamento fisso, tanto atteso quanto partecipato, che per due giorni trasforma Peraga in un vero e proprio giardino sensoriale con migliaia di specie e varietà differenti. Si tratta di un’occasione unica per ammirare da vicino autentici capolavori della natura e, perché no, portarsi a casa un tocco di eleganza esotica.

A rendere l’esperienza ancora più speciale, sarà la presenza di alcuni tra i vivaisti e espositori più importanti del settore: Orchideria di Morosolo, Varesina Orchidee, Celandroni Orchidee, Il Sughereto, Orchislago, Piante Pazze Marco Toffoletti, Ecuadorquideas Carmen Apolo e Chimera Tropicale, pronti a raccontare storie, segreti e consigli su queste piante straordinarie.

OrchiDay si svolgerà con orario continuato dalle 9 alle 19, con ingresso gratuito e senza necessità di prenotazione. Vi è un ampio parcheggio disponibile e ci sarà la possibilità di acquistare direttamente presso gli espositori.

Mara Martellotta

