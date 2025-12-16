A Ivrea “Sul palco con la musica”

Incontro promosso dell’Orchestra Sinfonica Giovanile del Piemonte, il Gospel

Nell’ambito della 32esima stagione musicale dell’Orchestra Sinfonica Giovanile del Piemonte, ha preso il via un nuovo ciclo di incontri tenuti dalla musicologa Alice Fumero, dal titolo “Sul palco con la musica”, in collaborazione con OSGP e l’associazione K.I.T.E.

Il primo ciclo di incontri si conclude con l’appuntamento di mercoledì 17 dicembre all’Auditorium Mozart di Ivrea, alle ore 18, seguito dell’anteprima del Concerto di Natale del 19 dicembre dedicato al mondo del Gospel. “Sul palco con la musica” nasce con l’obiettivo di avvicinare il pubblico alla musica colta attraverso un linguaggio accessibile, diretto e appassionato. Gli incontri, a ingresso libero, si svolgono sul palcoscenico dell’Auditorium Mozart di Ivrea, offrendo agli spettatori l’esperienza unica di condividere lo spazio fisico e simbolico della musica. Non semplici ascoltatori, ma parte attiva del racconto e dell’esperienza artistica. Con un approccio divulgativo e coinvolgente, Alice Fumero accompagna il pubblico in un viaggio tra epoche in viaggi musicali diversi. Il calendario ha proposto due percorsi paralleli: “La musica raccontata da vicino” e “Musica e medicina”, proseguiti fino a docembre con appuntamenti dedicati a grandi autori. L’appuntamento di mercoledì 17 dicembre è dedicato a “Le radici del Gospel – viaggio tra storia, spiritualità e musica”. Il Gospel non è soltanto un genere musicale, ma un linguaggio dell’anima che affonda le proprie radici nella spiritualità di un popolo. L’incontro accompagna il pubblico alla scoperta delle origini di questi canti, nati dall’esperienza degli schiavi afroamericani, del loro legame con la fede e il desiderio di libertà. Si tratta di un percorso fra tradizione orale, evoluzione musicale e testimonianza culturale, per cogliere appieno la forza espressiva e il significato profondo del Concerto di Natale.

“Sul palco con la musica” rappresenta un’esperienza innovativa per il pubblico eporediese. Si tratta di un’occasione per vivere la musica da vicino, scoprendone il linguaggio, la storia, le emozioni in modo diretto e partecipato. Un percorso che unisce divulgazione e ascolto, conoscenza e passione sul palco insieme alla musica.

Ingresso libero fino a esaurimento posti

Orario segreteria Orchestra Sinfonica Giovanile del Piemonte: corso Massimo D’Azeglio 69, Ivrea – 0125 641081 -segreteria@orchestragiivanile.it

Mara Martellotta

