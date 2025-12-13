Boxing de Rua al Bocciodromo Rossini

Torino si prepara a una serata di fuoco: sabato 13 alle ore 20 il Bocciodromo Rossini si trasformerà in un’arena vibrante di energia per un evento targato Boxing de Rua che promette spettacolo, adrenalina e grande boxe.

A illuminare il main event ci sarà Andrea “The Doctor” Fontana, 27 anni, atleta di punta della scuderia torinese: record di 15 match (13-2-0) e una vittoria nettissima lo scorso 25 luglio contro Giulio Fiorillo. Fontana affronterà sulle sei riprese il georgiano Ambrosi “Ato” Sutidze, 37 anni, veterano con 34 incontri all’attivo (9-20-5) e reduce da due prestazioni convincenti, ultimo match il 22 novembre. Un test vero, duro e internazionale, pensato per accompagnare il percorso di crescita del pugile italiano verso le importanti novità previste per il 2026, che saranno annunciate proprio dalla Boxing de Rua.

La serata si aprirà con ben 12 incontri di pugilato olimpico, che vedranno protagonisti gli atleti della scuderia: ci saranno esordi attesissimi e quattro match femminili, ulteriore prova dell’impegno della società verso un’inclusione reale e concreta del pugilato in rosa. Un gruppo giovane, nato meno di un anno e mezzo fa, che sta crescendo con entusiasmo e risultati.

Spazio anche alla Boxe Sociale Torino, con una speciale esibizione che coinvolgerà una decina di partecipanti: un progetto che sta dando frutti importanti, dimostrando quanto lo sport possa diventare strumento di aggregazione, disciplina e crescita personale.

Il peso ufficiale dei pugili è fissato per venerdì sera presso Red Cars di via Reiss Romoli 6.

Nonostante la concomitanza con i Campionati Nazionali Elite di Trieste, la Boxing de Rua nella persona di Stefano Abatangelo si dice “Fiera di organizzare un evento così ricco e partecipato, specialmente nel periodo prima della pausa natalizia”, confermando ancora una volta la propria determinazione nel far crescere i giovani e la qualità del movimento pugilistico torinese.

Sul ring saliranno infatti anche molti giovanissimi talenti, impegnati in vista degli appuntamenti del 2026: un chiaro segno della vivacità e dell’espansione costante della società.

Una serata imperdibile per gli appassionati, per chi ama la boxe e per chi vuole vivere un evento sportivo carico di emozioni autentiche. La Boxing de Rua vi aspetta a bordo ring!

Info: 347 887 7843

