“Padre, mostramelo ancora”

Negli ultimi giorni circola online un misterioso brano attribuito a Pink e Lady Gaga, intitolato Forgive Me Father.

Video su YouTube, post sui social e clip rielaborate dai fan hanno alimentato l’idea di una collaborazione che avrebbe del clamoroso.

Ma c’è un problema: la canzone, a quanto pare, non esiste davvero.

Non compare nelle discografie ufficiali, né nelle piattaforme di streaming,

né in alcuno degli annunci delle due artiste.

Ed è proprio da qui che nasce un’inquietudine profonda: com’è possibile che qualcosa di non reale sembri così convincente da confonderci? Perché una parte di me, e forse di chiunque si imbatta in questi contenuti, si ritrova davvero spaventata dal non riuscire più a distinguere ciò che è autentico da ciò che è costruito.

Pink e Lady Gaga sono due delle figure più riconoscibili e potenti del pop contemporaneo.

La prima, con il suo graffio emotivo e la sincerità brutale, ha costruito un repertorio che parla di ferite, resilienza e verità. Gaga, invece, ha sempre giocato sul confine tra arte e performance, identità e trasformazione, realtà e finzione.

Forse proprio per questo l’idea di un loro duetto ci appare così credibile: la loro stessa arte vive da sempre su quel confine dove tutto potrebbe essere vero e tutto potrebbe essere messo in scena.

Eppure “Forgive Me Father” non risulta da nessuna parte. Non esiste un comunicato, non esiste un’uscita digitale, non esiste una conferma. È una sorta di miraggio pop: una canzone desiderata, immaginata, costruita dagli algoritmi o dai fan, ma non registrata da loro.

Paradossalmente, proprio il fatto che la canzone sembri reale anche se non lo è la rende ancora più significativa.

Forgive Me Father,per come è immaginata nei montaggi online, parla di colpa, confessione, liberazione.

Un tema che risuona con la sensibilità di entrambe le artiste.

Ma il vero significato, oggi, sembra riguardare noi ascoltatori:

quanto siamo vulnerabili di fronte a un contenuto che ci appare perfettamente plausibile, perfettamente costruito, ma completamente privo di radici nel reale?

Questa vicenda lascia una sensazione inquietante: viviamo in un tempo in cui la realtà è diventata fluida, manipolabile, riscrivibile con pochi click.

Video deepfake, audio ricostruiti, grafiche persuasive, titoli pensati per attirare attenzione… tutto può sembrare autentico, persino un brano mai registrato da due star mondiali.

Ed è qui che nasce la mia paura:

se non riusciamo più a riconoscere cosa è vero e cosa no, cosa diventerà di noi come ascoltatori, come cittadini, come persone?

L’informazione si sfilaccia, la fiducia si sbriciola, e ogni contenuto diventa un enigma da decifrare.

Forgive Me Father non esiste, ma il suo “fantasma” racconta perfettamente l’epoca in cui viviamo: un mondo dove tutto può essere simulato, replicato, imitato… fino a sembrare reale.

Forse, alla fine, il titolo stesso diventa una metafora:

“perdonaci Padre, perché abbiamo esagerato, perchè non sappiamo più vivere nel “qui ed ora” perchè non sappiamo più distinguere il vero dal falso”.

E questa consapevolezza, a me, oggi, fa paura. Paura vera.

“Ciò che è reale non è mai, se non per un istante, a un solo livello di realtà.”

Michel Foucault

CHIARA DE CARLO

