Natale 2025, non solo panettone

Dall’albero di cioccolato alla slitta di Babbo Natale, tante squisite idee per tutti i gusti e tutte le feste

Il panettone sarà, come sempre, l’ospite più gradito dei pranzi e delle cene del periodo natalizio, ma le alternative certo non mancano, sono tante e tutte squisite. Ecco alcune idee, dalle più classiche alle più originali e suggestive, per accompagnare in dolcezza i tanti momenti da trascorrere in famiglia e con gli amici.

I Panettoni: dalla tradizione ai gusti audaci ed inaspettati

Sicuramente il panettone sarà il dolce protagonista. In questi ultimi anni l’offerta è andata sempre più ampliandosi per accontentare i gusti di tutti. Per gli amanti del panettone classico, il must have è sicuramente il Gran Galup Tradizionale con agrumi canditi e uvetta di primissima scelta, ricoperto da una preziosa glassa di nocciole ed arricchita da mandorle e granella di zucchero. La storica azienda di Pinerolo lo propone in abbinata ad un piatto di porcellana decorata, ideato dalla creativa Ilaria Innocenti, per un mix di eleganza e bontà assicurata.

È, invece, un omaggio alla Zuppa inglese, il Panettone Sóppa del Maestro Pasticcere Ampi Luca Porretto. Una reinterpretazione in chiave natalizia del celebre dolce bolognese. Tre diversi impasti: il primo cioccolato arricchito da chunks di cioccolato fondente al 58%, il secondo al centro è un impasto all’Alchermes con gelatina di Alchermes e per finire un impasto esterno con chunks di cioccolato fondente e farcito con iniezioni di crema pasticcera. Un’esperienza multisensoriale raffinata che porta la tradizione in una dimensione innovativa e golosa.

Ancora più ardito Pierluigi Sapiente della Torteria Sapiente di Bologna che propone un Panettone destinato a stupire. Si tratta del Panettone Melanzane e Cioccolato, una rivisitazione coraggiosa ed armonica di un classico della pasticceria del Sud, in chiave natalizia. Il cuore di questo panettone custodisce la vera sorpresa: melanzane candite che si sposano in un equilibrio magistrale con il carattere intenso ed aromatico del cioccolato fondente per un’armonia audace e indimenticabile.

È invece un omaggio a Verona, e ai suoi prodotti invernali, il Panettone Fichi, Mele e noci della Infermentum di Stallavena. L’azienda, che quest’anno festeggia il suo decimo Natale, sempre guidata dal motto “qualità senza compromessi”, propone una versione più rustica del panettone tradizionale nel quale i fichi e le mele sostituiscono la dolcezza dell’uvetta mentre la noce conferisce una nota di croccantezza.

Esperienza di gusto unica è, infine, il Panettone al Caramello dei Pastry Chef Maicol Vitellozzi e Francesca Corbi titolari di Maicol – Croissant Pane Pasticceria di Torino. Un dolce straordinario che arricchisce la tradizione natalizia con un’esplosione di sapori irresistibili. La pasta di questo panettone, soffice e profumata è impreziosita da gocce di cioccolato al caramello. Il caramello salato si fonde in modo armonioso con i pezzetti di cioccolato creando un connubio di dolcezza e profondità che dona momenti di pura gioia.

Le tante squisite alternative al panettone

Un magnifico e delizioso albero di Natale di cioccolato è la proposta del Maestro cioccolatiere Alessandro Spegis. Originalissimo come centrotavola natalizio, si rivela perfetto quale dessert al termine del pranzo. L’albero in cioccolato fondente 62% e frutta secca – noci, mandorle, nocciole, fichi, e uvetta sultanina – è facilmente divisibile nei suoi strati per la gioiosa condivisione con parenti e amici.

Evoca dolci ricordi d’infanzia la slitta di Babbo Natale di Fabrizio Racca. Un tronchetto chantilly e frutti di bosco che non è solo una torta ma un piccolo gioiello che riproduce una slitta decorata con tanti regali dorati elegantemente infiocchettati ed un alberello che completa la scena. Una gioia per gli occhi e per il palato, un dolce raffinato composto da una base di biscotto alle mandorle, arricchito da una chantilly alla vaniglia ed una mousse di frutti di bosco. Sapori freschi ed avvolgenti che conquistano ad ogni assaggio.

Cioccolato e frutta secca e candita sono i protagonisti anche della Quadrellona di Giraudi Cioccolato all’Infinito. Tra le proposte di Natale 2025, la Giraudi del Maestro cioccolatiere Giacomo Boidi e del figlio Davide, propongono una tavolozza di cioccolato al latte arricchita con frutta secca e candita – mandorle, nocciole Igp Piemonte, pistacchi, arancio candito, bacche di Goji essiccate e mirtilli rossi -. La Quadrellona è disponibile in 7 versioni 3 al cioccolato al latte e 4 di cioccolato fondente in abbinata oltre che con la frutta secca e candita, con nocciole tonde gentili trilobate, con arachidi italiane, e con pistacchi Sicilia.

Cioccolata d’eccellenza è la deliziosa sorpresa di una delle proposte firmate Domori: le palline di Natale. Novità della collezione regali 2025, le palline di Natale sono disponibili in due bellissime tonalità natalizie, bordeaux ed avorio. Al loro interno, un assortimento misto di gianduiotti e napolitains. Perfette come piccolo ma goloso pensiero e come decorazione per l’albero.

Infine, per un Natale ricco e speciale, ecco il Tartufo Regale, la creazione firmata Ugo Alciati, Chef Stellato di Guido Ristorante. Una prelibatezza che riproduce, per forma e colore, il celebre fungo ipogeo famoso in tutto il mondo. Prodotto con materie prime altamente selezionate quali il pregiato cacao Criollo del Venezuela e la nocciola Tonda Gentile IGP Piemonte è lavorato a mano con oltre 30 passaggi. Questo gioiello 100% italiano è un progetto di eccellenza realizzato in partnership con Golosi s.r.l.

Alessandro Sartore

