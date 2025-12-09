Il Consiglio regionale celebra i talenti sportivi del Pinerolese

“Lo sport – ha aggiunto Nicco – è, come la vita, un alternarsi di vittorie e di sconfitte: è necessario lottare e non mollare nei momenti difficili e non montarsi la testa nei momenti di successo: vi auguro un’esistenza fortunata come quella sportiva che state vivendo”.

“Come pinerolese – ha aggiunto Bordese – sono orgogliosa dei vostri successi: grazie per l’esempio che rappresentate e per i sacrifici che fate”.

La delegazione era composta dalle campionesse mondiali di curling Lucrezia Grande, di pallavolo Yasmina Akrari e di trial Sofia Rabino, dalla giocatrice della Juventus serie A femminile Barbara Bonsea, dai giocatori di hockey su prato Andrea Dell’Anno, Alberto Ughetto, Alex Monardo e Jacopo Solera, dal ciclista under 23 Stefano Minuta, dal trialista Carlo Alberto Rabino e dai loro accompagnatori.

Ufficio stampa CRP