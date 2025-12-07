Le ragazze del team AT Verona riconquistano lo scudetto

Anche quest’anno la squadra femminile dell’AT Verona Falconeri si riconferma campione d’Italia della Serie A1 battendo di nuovo in finale il CT Palermo al Training Center del Circolo della Stampa Sporting di Torino.

Vincere non è mai facile e riconfermarsi è ancora più difficile, ma non per le tenniste scaligere che, in circa cinque ore (l’anno scorso ci furono oltre nove ore di battaglia e finì 3-1), hanno sconfitto per 3-0 l’agguerrita squadra palermitana.

Tuttavia, in questa edizione, il severo punteggio è stato netto e mai in discussione, grazie a una supremazia totale del team veronese, che non ha praticamente concesso nulla alla formazione della Trinacria.

Ad aprire le danze, dopo la presentazione ufficiale delle squadre, lo scontro tra Angelica Raggi (AT Verona) e la mancina Federica Bilardo (CT Palermo). Un match senza storia che ha visto la scaligera trionfare nettamente sulla palermitana con un doppio 6-2, seguito dalla partita più combattuta della giornata tra la greca Valentini Grammatikoupoulou e Anastasia Abbagnato del CT Palermo. Se il primo set è stato appannaggio della squadra veronese (ancora 6-2), il secondo, grazie a una maggiore costanza e pesantezza dei colpi della palermitana, veniva conquistato di misura dalla giocatrice del CT Palermo con lo score di 4-6, ma nel terzo l’ellenica, più in controllo e meno fallosa della rivale, riusciva comunque a spuntarla sul finale con il classico 6-4.



Sul due a zero per la squadra della città dell’Arena, le speranze e le certezze palermitane sembravano scemare, sgretolarsi, spianando così la strada al trionfo e al bis del team scaligero che, grazie a un’ispirata e quanto mai solida Aurora Zantedeschi contro un’impotente e ormai demoralizzata Giorgia Pedone (6-4, 6-1 lo score finale), che ha peraltro fallito alcune palle break, arrivava ai tre punti necessari per conquistare lo scudetto e il titolo di Campione d’Italia 2025.

Oltre ai doverosi e rumorosi festeggiamenti da parte dei supporters del team scaligero, giunti in massa a Torino (presenti anche numerosi tifosi siciliani), non si può non segnalare la forte delusione del CT Palermo per aver perso la terza finale consecutiva e non essere ancora riuscito ad agguantare uno scudetto tricolore.

Domani vanno infine in scena gli uomini, dalle ore 10, con i numerosi singolari ed eventualmente i doppi (vince chi arriva per primo a 4 vittorie). A contendersi l’ambito titolo e trofeo il Match Ball Firenze e il Circolo Tennis Massa Lombarda.

Anche per la finale maschile, l’ingresso per il pubblico sarà gratuito fino a esaurimento posti e la copertura mediatica totale dell’evento sarà garantita dalla FITP e da SuperTennis (Canale digitale n.64).

Patrizio Brusasco

IL TORINESE