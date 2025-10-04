Bici scagliata contro agente: giovane patteggia quattro mesi

Il trentenne di Sanremo che ha lanciato una bici contro i poliziotti a Porta Nuova, mercoledì sera, durante la manifestazione pro Gaza, ha patteggiato una pena di 4 mesi. Convalidato l’arresto è stato rimesso in libertà. Gli sono stati contestati resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Nella notte è stato rintracciato a San Salvario dagli agenti: li ha spintonati e presi a calci. Un agente ha riportato un trauma cranico e un altro poliziotto una contusione al ginocchio sinistro.

IL TORINESE