Un’altra vittima sulle strade piemontesi. Ieri in incidente stradale sulla SP231 nel territorio di Govone un camion e una moto si sono scontrate. Nello scontro è morto il motociclista, di 41 anni. Sul posto sono giunti i soccorsi ma non è stato possibile salvare l’uomo.Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE
Motociclista 41enne muore nello scontro con un camion
Recenti:
Il parco della Rimembranza compie cento anni. Ieri mattina, ai piedi del Faro della Vittoria, sul
FRECCIATE C’è qualcosa di malinconico, ma anche di indecoroso, nelle vecchie cabine telefoniche che ancora resistono
Lunedì 22 settembre si preannuncia una giornata complicata, è previsto uno sciopero nazionale di 24 ore indetto dall’Organizzazione
Nei giorni scorsi il personale del Compartimento Polizia Stradale del Piemonte e Valle d’Aosta ha eseguito a
Giovedì pomeriggio ha avuto luogo nel quartiere Barriera Nizza un controllo straordinario del territorio ad “alto impatto”