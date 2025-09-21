Motociclista 41enne muore nello scontro con un camion

Un’altra vittima sulle strade piemontesi. Ieri in  incidente stradale sulla SP231 nel territorio  di Govone un camion e una moto si sono scontrate. Nello scontro è morto il motociclista, di 41 anni. Sul posto sono giunti i soccorsi ma non è stato possibile salvare l’uomo.

Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE

Tags:

Potrebbe interessarti...

Guarda tutto

Lascia un commento

Your email address will not be published.

Articolo Precedente

Il Marchio della Libertà: tra le catene di Roma e il respiro della speranza

Articolo Successivo

Piange il telefono: le nobili rovine delle cabine telefoniche

Recenti:

IL METEO E' OFFERTO DA

Auto Crocetta