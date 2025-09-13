Bimba di 10 anni molestata dall’amico di famiglia sessantenne

I genitori preoccupati che la loro figlia di 10 anni si comportasse in modo strano le hanno chiesto il perchè. E la ragazzina ha confidato di avere subìto molestie da due anni dall’amico di famiglia sessantenne con cui veniva lasciata talvolta sola, tanto era considerato persona affidabile. E’ accaduto in provincia di Torino. Prima sono stati effettuati tutti gli accertamenti all’ospedale infantile, poi la segnalazione alla questura e nelle ore successive la squadra mobile di Torino ha fatto scattare il fermo. L’ex impiegato in pensione e incensurato, è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale su minore. Gli inquirenti stanno raccogliendo elementi per l’accusa, come da foto che sarebbero state trovate nel cellulare dell’uomo che si è avvalso della facoltà di non rispondere.