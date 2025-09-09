Dumsedafe, Elsa Fornero: “Il mondo (non ancora) alla rovescia: come difenderlo?”

Lunedì 15 settembre 2025, alle ore 12,30 in via Vincenzo Vela15, nelle sale storiche dell’Unione Industriali di Torino, dumsedafe, coordinato da Piero Gola, incontrera’ la professoressa Elsa Fornero.
Già ministro alle Politiche Sociali e al Lavoro nel governo Monti: una figura ampiamente nota all’opinione pubblica; quasi familiare per i frequentatori degli incontri di dumsedafe.
“Quando ci consultammo con l’ospite di lunedì 15 p.v. per definire la data dell’incontro, non avevamo forse ancora la percezione delle pesanti ricadute dell’adozione dei dazi doganali annunciati (prima, e adottati, poi, dal presidente degli Stati Uniti). Per meglio dire, la maggioranza di noi si dichiarava sorpresa dai provvedimenti presi da Donald Trump dopo il suo insediamento, mentre numerosi “addetti ai lavori” già manifestavano pesanti preoccupazioni sui risvolti del complesso delle scelte abbracciate ed in itinere.
Gli sviluppi, “non propriamente incoraggianti”, dell’adozione dei dazi doganali si sono sovrapposti alle tensioni (rectius, alle guerre) che da tempo insanguinano varie aree della nostra terra. In primis, nell’est europeo e in un vasto territorio del Medio Oriente”, commenta Piero Gola.
Da questa analisi discende il titolo dell’incontro, “Il mondo (non ancora) alla rovescia: come difenderlo?”, della relazione che la professoressa Fornero presenterà agli intervenuti.
