Blackout, rischia grosso chi ha problemi di salute

LETTERA APERTA DI GIACHINO AL SINDACO LO RUSSO

Caro Sindaco,Il Blackout elettrico dei giorni scorsi è grave anche perché in questi mesi abbiamo sentito illustrare dal Presidente IREN strategie e programmi con toni forse eccessivi… Se penso ai grandi Dirigenti delle Aziende elettriche piemontesi, alle grandi centrali idroelettriche che hanno consentito il grande sviluppo industriale di Torino, nel 900 quando i mezzi erano molto ma molto inferiori a quelli di oggi. Lo dico perché alla costruzione di una di quelle centrali partecipò mio nonno, nella SIP prima che si dedicasse ai telefoni ci lavorò mio padre e io stesso venni assunto dall’Enel. Il Blackout di ieri non ha solo danneggiato bar, ristoranti e esercizi commerciali, poteva finire peggio se leggi ciò che ha scritto pochi minuti fa sulla mia pagina FB il Signor M.G., cardiopatico. I Dirigenti IREN, peraltro ben retribuiti, debbono spiegare pubblicamente a tutta la Città perché è percome e cosa si intende fare.A conferma che il distacco tra centro e periferia c’è e continua a crescere il Presidente del Comitato di Barriera di Milano mi ha detto che in Barriera pare non ci sia stata interruzione di corrente.Ti ringrazio della attenzione,Mino GIACHINO