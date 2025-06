Torna a Murisengo la Trifola Noir 

La Fiera Nazionale del Tartufo “La Trifola NOIR” ritorna domenica 15 giugno a Murisengo con l’apprezzato programma già sperimentato domenica scorsa. Tartufi neri tuber aestivum prodotti agroalimentari e enologici e artigianato gremiranno piazza Boario e via Umberto I fino a piazza della Vittoria, dove sono organizzati il pranzo del Tartufo e lo street food con gli chef Domenico Sorrentino e Alberto De Maio.

Il format ricalca a grandi linee quello della Fiera Nazionale del Tartufo Bianco Trifola d’Or, rinfrescando il taglio con la sua specifica identità, già a partire dalla scelta degli chef, entrambi di elevato target e di qualificata competenza, con un menu su misura , attingendo all’offerta locale, per una proposta a km. zero di filiera corta.

Questa la proposta 4 portate servite a tavola alle ore 12.45. Vitello Tartufo con carne di Fassona cotta a bassa temperatura, salsa all’antica e Tartufo nero, uovo in camicia con fonduta di toma,atartufo nero e piselli croccanti; risotto OroNero con parmigiano, zafferano e tartufo; torta di nocciole con cremoso di nocciola.

Info e prenotazioni a 3408612316.

La proposta street food , dalle 12 alle 16 e dalle 18 alle 20.30, comprende Cruda di Fassona con Tartufo, robiola fresca con cipolle caramellate, insalatina e Tartufo nero; ravioli di borragine con fonduta di toma, parmigiano e Tartufo nero; torta di nocciole con scaglie di cioccolato e panna, con soluzioni anche senza tartufo.

L’angolo Tartufi sarà concentrato in piazza Boario, dove, a cura del Centro Nazionale dei Tartufi, verrà organizzato un desktop per garantire gli acquisti in fiera. Torna anche il concorso con una ricca serie di premi offerti.

Nel pomeriggio alle ore 16 si terrà il seminario di analisi sensoriale per apprezzare le caratteristiche del nero estivo e conoscerne gli impieghi in cucina.

Altri appuntamenti della giornata saranno la Camminata naturalistica alla volta dei boschi del Tartufo nero e della Big Bench Belvedere, con piccola degustazione presso l’azienda agricola Cerrano di Case Battia, accompagnati da una guida escursionistica ambientale, (con ritrovo in piazza Boario, necessaria iscrizione al 3319896641).

Dalle ore 15 alle ore 17 in piazza Boario spettacolo per bambini con il mago di Yabadabadoo. Per tutto il giorno visitabile la mostra en plein air Visagi lungo via Umberto I. Dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 18 è anche visitabile la mostra dedicata a Nando Eandi allestita nella chiesa di San Michele, con apertura anche sabato 14 giugno in orario 15-18. Esposizione di paramenti sacri nella chiesa di Sant’Antonio Abate dalle ore 10 alle 17.

Sabato 14 giugno, in attesa della fiera, alle ore17.15, si terrà un convegno sulla nocciola e il tartufo a cura del Circolo Culturale Marchesi del Monferrato e Coldiretti di Alessandria e, a seguire, focus sul mondo delle Api con BeeO. Rimandata a data da definirsi l’inaugurazione del Belvedere Sant’Antonio.

Cena lungo la via con tartufi e musica in filodiffusione, con prenotazioni al numero 3334343790

Approfondimenti sul sito www.fieradeltartufonero.com

Mara Martellotta

IL TORINESE