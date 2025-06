Incendio in via Fabrizi, quattro intossicati

Un incendio è divampato in via Nicola Fabrizi, a Torino, in un appartamento al secondo piano di un palazzo di quattro piani. I Vigili del fuoco sono giunti sul posto con diverse squadre e numerosi uomini che hanno azionato le autoscale. L’edificio è stato evacuato e quattro persone sono rimaste intossicate, ma non vi sono feriti.

