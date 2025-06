“La trota” di Schubert protagonista del concerto delle Domeniche all’Auditorium Rai di Torino

Domenica 8 giugno alle 10.30 all’Auditorium Rai Arturo Toscanini di Torino per le ‘Domeniche all’Auditorium’ è previsto un concerto che si apre con uno dei brani più celebri del repertorio cameristico, il Quintetto per pianoforte in La maggiore op. 114 D 667 di Franz Schubert detto “La trota”. L’appuntamento è registrato su Radio 3 che lo trasmetterà domenica 15 giugno alle 20.30.

Il brano di Schubert , scritto nel 1819, è intitolato “La trota”, in quanto il compositore utilizzò la melodia del suo omonimo Lied nell’Andantino come tema per le successive variazioni. L’opera fu composta da uno Schubert ventiduenne e non venne pubblicata prima del 1829, un anno dopo la sua morte.

Piuttosto che un normale quintetto per pianoforte e quartetto d’archi, Schubert scrisse un pezzo per violino, viola, violoncello e contrabbasso. Lo stesso gruppo musicale si trova nel Klavierquintett in mi minore op. 3 del compositore boemo Josef Labor, che chiude il concerto del “Quintetto Lab” formato da Valentina Busso, al violino, Giorgia Cervini alla viola, Luca Magariello al violoncello e Friedmar Deller al contrabbasso, a cui si aggiunge Francesco Bergamasco al pianoforte.

I biglietti, proposti al prezzo unico di 5 euro, sono in vendita online sul sito dell’OSN Rai e presso la biglietteria dell’Auditorium Rai di Torino in piazza Rossaro.

Mara Martellotta

IL TORINESE