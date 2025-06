2 Giugno, le celebrazioni a Torino per la Festa della Repubblica

Sarà la cerimonia dell’alzabandiera, come ogni anno, ad aprire i festeggiamenti per la Festa della Repubblica, lunedì 2 giugno. L’appuntamento, alla presenza delle più alte autorità civili e militari della città e del Piemonte, è alle 10 in piazza Castello. Per la Città di Torino sarà presente il sindaco Stefano Lo Russo.

Le note dell’Inno Nazionale saranno intonate dalla Banda Musicale del Corpo di Polizia Locale della Città di Torino. Dopo la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica, il Prefetto consegnerà quattro onorificenze dell’Ordine “Al Merito della Repubblica italiana”. Le altre onorificenze saranno consegnate durante la cerimonia che si terrà alle ore 11 nell’Aula Magna della Scuola Ufficiali dell’Esercito di via Arsenale 22.

La giornata si chiuderà alle ore 17, nuovamente in piazza Castello, con la cerimonia dell’ammainabandiera. Per la Città di Torino sarà presente l’assessore alla Polizia Locale e alla Sicurezza Marco Porcedda.

