La Reale Mutua Torino 81 Iren in finale play off

La Reale Mutua Torino 81 Iren scrive un’altra pagina importante della propria storia: con la vittoria per 12 a 11 in Gara 2 sul campo della S.S. Lazio Nuoto, i gialloblù conquistano il pass per la finale playoff di Serie A2, dove per il terzo anno consecutivo sfideranno la Canottieri Napoli.

Una partita sofferta e intensa, giocata nella caldissima vasca del Centro Sportivo “Le Cupole” di Acilia, dove la Lazio ha messo in seria difficoltà la formazione torinese nei primi due quarti, andando al cambio vasca avanti 8-4. Ma nel secondo tempo è emersa la solidità mentale e tecnica dei piemontesi, capaci di ribaltare l’inerzia del match e imporsi con carattere e lucidità.

Coach Simone Aversa a fine gara: “È una grande soddisfazione riportare la Torino’81 in finale per la promozione in A1, è un traguardo che ci eravamo prefissati. Oggi i ragazzi sono stati bravissimi a rimanere in partita mentalmente dopo i primi due tempi, nei quali la Lazio ha giocato con grande intensità, l’inerzia era tutta dalla loro parte. Dal terzo tempo, con ordine in attacco e una migliore organizzazione difensiva, siamo riusciti a minare le sicurezze dei nostri avversari, quasi una fotocopia di gara 1, ma a parti invertite. Un grande merito di questa squadra è stato difendere con grande sacrificio nonostante le tante espulsioni a sfavore. Complimenti ai ragazzi per la tranquillità che hanno dimostrato in acqua e per l’attenzione a contenere le ripartenze dei nostri avversari, aspetti su cui abbiamo focalizzato l’attenzione negli ultimi allenamenti. La squadra dopo gara 1 ha fatto un’ulteriore crescita sotto il profilo del gioco, dell’applicazione e della presenza in acqua. Per il terzo anno consecutivo affronteremo la Canottieri Napoli, possiamo considerarla una ‘bella’, per vincere dobbiamo fare un ulteriore upgrade!”.

Tabellino – Gara 2 semifinale playoff A2 Maschile

S.S. LAZIO NUOTO – REALE MUTUA TORINO ’81 IREN 11-12 (3-2; 5-2; 1-4; 2-4)

S.S. Lazio Nuoto:

Marchetti, Olivi 1, Dominici 1, Silvestri 2, Korban 2, Nenni, Russo, Costanzo 1, Tresa 1, Troiani 1, Giacomone 2, Righetti, Leoni, Filippi.

All. Ruffelli

Reale Mutua Torino ’81 Iren:

Aldi, Lisica 2, Abate, Tononi 2, Maffè 2, Cigolini, Costa 1, G. Novara 1, Gattarossa 2, E. Novara, Colombo 1, Santosuosso, Ermondi 1.

All. Aversa

