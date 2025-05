Norvegia, tra Ufo, Megaliti e Aurore Boreali 

Storyboard di un viaggio con il LabGraal, l’ultima fatica letteraria di Rosalba Nattero, verrà presentata nell’ambito del programma del Salone del Libro OFF

Il tema dell’ultimo lavoro di Rosalba Nattero, che verrà presentato presso il Club del Garage di Arte e Cultura (piazza Statuto 15, Torino) venerdì 16 maggio alle ore 21, nasconde la sua cifra interpretativa di “imago mundi” proprio nel titolo del libro.

Chi siamo noi e da dove veniamo? Stiamo ancora parlando di una Scienza di Confine, cioé di incessanti attività di ricerca su realtà non ancora accettate, ma che probabilmente presto lo saranno. Forse è proprio questa mancanza di prove a rendere però interessante questo lavoro della Nattero. Cosa si nasconde oltre il nostro ‘conosciuto’?In un’epoca di scienza trionfante, ci sono ancora temi e luoghi particolari che forse parlano delle nostre più lontane origini, anche se non ancora indagati.

Perché il libro parla della Norvegia e non di un altro Paese? Forse basta gettare un occhio su una carta geografica per comprendere quanto sia remota questa civile nazione europea. Nel 1994 si svolsero i Giochi Olimpici invernali a Lillehammer. Un intelligente cronista notò che c’è più distanza fra la parte più settentrionale del Paese e la sua capitale Oslo, che non da Oslo a Milano. Cosa ci dice questo piccolo particolare? Non casualmente la Norvegia è la più settentrionale Patria delle Aurore Boreali, che si verificano in rare condizioni climatiche nordiche (ma non in Danimarca o in Olanda). E’ un enorme territorio, ma con solo 5 milioni di persone, e quasi tutte residenti nel Sud del Paese.

L’immenso Nord è infatti quasi spopolato, lontano da tutto e tutti. Sempre che esistano presenze extraterrestri (per altro sempre più avanzati sono gli studi ufologici a riguardo), altamente probabile che antichi visitatori, proprio in quella lontana terra, abbiano trovato siti ideali per le proprie basi. Ma queste sono solo piccole indiscrezioni. Tanto ci sarà da approfondire, grazie alla lettura di questo ultimo testo a firma Rosalba Nattero e il suo magico LabGraal.

Ferruccio Capra Quarelli

