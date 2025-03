Tappa a Torino per DonatoriNati e Quarto Savona Quindici 

Dal Sangue Versato al Sangue Donato:

Memoria&Solidarietà DonatoriNati e QS15, di concerto con la Prefettura di Torino ed il patrocinio del comune di Torino, hanno organizzato per giovedì 13 marzo un’iniziativa per coinvolgere cittadini e istituzioni a tutto campo.

Giovedì 13 marzo dalle 8.00 alle 12.00 in Piazza Palazzo di Città sarà possibile donare il sangue a bordo di un’autoemoteca della Fidas .

“Dobbiamo sensibilizzare i giovani alla cultura del dono e della memoria affinchè siano giovani e cittadini responsabili- afferma Mirko Oropallo Presidente Donatorinati Piemonte.

Alle ore 10.00 Iniziativa con gli studenti presso la Sala delle Colonne in piazza Palazzo di Città, gli studenti incontreranno Tina Montinaro presidente della Quarto Savona Quindici e Claudio Saltari Presidente DonatoriNati .

“ La consapevolezza del passato getta le fondamenta per un futuro migliore. La Quarto Savona 15 deve continuare a viaggiare nella mente e nel cuore dei cittadini e dei giovani per onorare chi ha donato la vita per difendere lo Stato”- afferma Tina Montinaro Presidente Quarto Savona 15 e moglie di Antonio Montinaro, morto per difendere il giudice Falcone.

Memoria e Solidarietà hanno un unico filo conduttore: la legalità” – afferma Claudio Saltari, Presidente Nazionale DonatoriNati. “Il nostro obiettivo è promuovere la cultura della donazione del sangue e la legalità, affinché i giovani seguano il nostro esempio e si sentano sempre più coinvolti”.

