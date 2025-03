“Progetti del cuore” consegna un veicolo ad Auser

Il nuovo veicolo, conferito in comodato d’uso gratuito, verrà impiegato

nei servizi di assistenza e trasporto sul territorio locale

Moncalieri, 12 marzo 2025 – Si è svolta, presso il Centro Anziani Leimon a Moncalieri, la

cerimonia di consegna di un nuovo veicolo in comodato d’uso gratuito da parte di Progetti del

Cuore per integrare la mobilità gratuita locale e supportare le attività solidali di Auser

Volontariato Moncalieri.

Il mezzo consentirà all’Ente di continuare a erogare servizi di supporto, assistenza e trasporto

sul territorio, tra cui l’accompagnamento socio-sanitario a visite mediche e fisioterapiche per

bambini, anziani e cittadini con difficoltà motorie.

Grazie a collaborazioni con associazioni, aziende ed istituzioni locali, Progetti del Cuore

sostiene da anni iniziative e progetti di mobilità gratuita su tutto il territorio nazionale.

“Fornire un aiuto concreto alle persone con difficoltà per costruire una società più inclusiva e

solidale: è questo l’obiettivo di Progetti del Cuore. Ed è con questo spirito che sosteniamo

associazioni come Auser Volontariato Moncalieri, offrendo un supporto tangibile a chi ne ha più

bisogno. Desidero ringraziare le aziende partner che hanno scelto di essere al nostro fianco e

le istituzioni locali che hanno reso possibile questa nuova consegna. Insieme, possiamo fare la

differenza nella vita di molti”. – dichiara Daniele Ragone, Amministratore Unico di Progetti

del Cuore.

IL TORINESE