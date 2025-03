Automotive, il 21 marzo giornata con Conte e Fratoianni

Da Avs e M5S riceviamo e pubblichiamo

Venerdì 21 marzo, alle ore 10, manifestazione davanti ai cancelli di Mirafiori insieme al gruppo parlamentare europeo The Left per chiedere risposte e investimenti a tutela della piena e buona occupazione nella transizione ecologica del settore automotive.

Mirafiori è al diciottesimo anno di cassa integrazione e il green deal che la destra continua a demonizzare non c’entra: quella in corso è una crisi indotta da scelte finanziarie e industriali che hanno volutamente sacrificato i posti di lavoro sull’altare dei profitti.

Inoltre, il piano d’azione per rilanciare il settore dell’automotive presentato dalla Commissione europea è assolutamente insufficiente.

Occorre che le istituzioni, a partire da quelle europee che in queste ore stanno varando un piano monstre sugli armamenti, tornino a fare politiche industriali lungimiranti, climaticamente e socialmente sostenibili.

Siamo particolarmente felici per la presenza di Yolanda Diaz, vicepremier spagnola che ha avuto un ruolo cruciale nella riforma che ha introdotto in Spagna la riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario: un cambio di paradigma necessario, oggetto di una proposta di legge delle opposizioni e che è anche il punto più avanzato dalla piattaforma sindacale per il rinnovo del CCLN del settore metalmeccanico in discussione in queste settimane.

All’evento saranno presenti il Presidente Giuseppe Conte, il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, europarlamentari, deputati, senatori, Consiglieri regionali e comunali.

Facciamo sentire la nostra voce a Bruxelles e alle Istituzioni nazionali e regionali.

IL PROGRAMMA DETTAGLIATO 👇

🕑 ore 10:00

📍 Stabilimento Stellantis Mirafiori, Porta 2, Torino

Interventi:

🔹Lavoratori e delegati di Mirafiori

🔹Lavoratori/delegati imprese dell’indotto

🔹Organizzazioni sindacali: FIOM (Samuele LODI), CGIL(Pino GESMUNDO), CISL (Giorgio GRAZIANI), FIM, UILM ( Gianluca FICCO)

🔹Confederazioni sindacali europee e internazionali: IndustriALL (Isabelle Barthes)

🔹Eurodeputati Movimento 5 Stelle, The Left: Pasquale Tridico, Gaetano Pedullà

🔹Marco Grimaldi, deputato, Alice Ravinale e Valentina Cera, consigliere regionali, Emanuele Busconi, consigliere comunale Torino – Alleanza Verdi Sinistra

🔹Giuseppe Conte e Portavoce Movimento 5 Stelle: Appendino, Auriemma, Turco, Patuanelli, Gravina, Araneo, Pirro, Iaria.

🔹Consiglieri regionali Piemonte, consiglieri comunali e circoscrizionali Torino.

🔹Collettivo di Fabbrica – Ex Lavoratori GKN

🔹Fridays For Future

🔹Alleanza Clima e Lavoro

🔹Co.mu.net- Officine Corsare per la Rete Italiana Imprese Recuperate

🔹Forum Disuguaglianze e Diversità: Filippo Berbera

🔹Fondazione Feltrinelli

🟢 13:30 – 14:30 Buffet

SECONDA PARTE

🕑 ore 14:30

📍Museo Nazionale dell’Automobile, Torino

“Lavoro e Mobilità Sostenibile – Il Futuro del Settore Automotive Europeo”

PRENOTA QUI IL TUO POSTO 👉 http://bit.ly/3XFIOn0

Apertura dei lavori

🔹Michela Favaro, ViceSindaca di Torino

🔹Sarah Disabato, Consigliera Regionale del Piemonte M5S

Tavolo politico ( 14:30 – 15.00):

🔹Pasquale Tridico (M5S) in dialogo con Giuseppe Conte (M5S) , Nicola Fratoianni (SI)

🔹Yolanda Diaz (Ministro del lavoro Spagnolo Sumar)

🟢 Sessione 1: Le cause e le conseguenze della crisi del settore auto europeo

Chair: Chiara Appendino (M5S)

Interventi di: Stefano Musso (Università di Torino), Andrea Boraschi (Transport & Environment), Francesco Zirpoli (Università Ca’ Foscari Venezia), Clelia Li Vigni (Scuola Normale Superiore), Estrella Galan (Sumar)

Esperienza belga: Marc Botenga (Ptb)

Modera Gaetano Pedullà

🟢 Sessione 2: Italia, Europa, Cina: relazioni industriali e guerre commerciali

Chair: Alessia Araneo (M5S)

Interventi di: Massimiliano Bienati (ECCO), Angelo Moro (Università di Modena e Reggio-Emilia), Giovanni Balcet (Università di Torino),Benedetta Scuderi (Greens),

Esperienza Francese: Marina Mesure (LFI)

Modera Pasquale Tridico

🟢 Sessione 3: Tecnologia, catene di fornitura e politica industriale

Chair: Dario Tamburrano (M5S)

Interventi di: Silvia Bodoardo (Politecnico di Torino), Matteo Gaddi (Centro Studi Fiom-Cgil), Simone Gasperin (Institute for Public Policy Research), Leonardo Artico (Motus-E), Simone Fardella (TariffEV), CNA

👉 CONCLUSIONI: Pasquale Tridico, Gaetano Pedullà, Dario Tamburrano, Stefano Patuanelli

