Baseball: 8 piemontesi convocati dall’Italia U12

Altro importante appuntamento per la Nazionale Under 12 di baseball, che prosegue la sua marcia di avvicinamento verso l’Europeo in programma dal 2 al 6 luglio a Hluboká, in Repubblica Ceca. Il manager Stefano Burato e il suo staff hanno convocato 30 ragazzi per il raduno in programma il 16 marzo a Collecchio.

Nella lista sono presenti ben 8 atleti tesserati con società affiliate al C.R. FIBS Piemonte e sono:

Matteo Bracco 2013, Canavese Baseball & Softball

Alessio Contreras Felis 2013, ASD Grizzlies Torino 48

Diego Ferraro 2013, Baseball Softball Vercelli

Gianluca Locci 2013, Baseball Club Fossano

Gabriele Opert 2013, Baseball Club Fossano

Gabriel Pantaleo 2013, Baseball Softball Vercelli

Francesco Pio Verrastro 2014, Bc Settimo

Alessandro Vogliotti 2013, Bc Settimo

Agli atleti ed alle società di appartenenza vanno i più vivi complimenti da parte del presidente Isabella Dalbesio, dei consiglieri regionali e dello staff dei collaboratori del C.R. Piemonte.