Ravello: “C’è chi parla di inclusione di genere e chi crea inclusione di genere”

Fdi, Piemonte, Dati occupazione femminile lusinghieri

“I dati sull’occupazione femminile elaborati e diffusi dall’Osservatorio Mercato del Lavoro sono lusinghieri e certificano l’ottimo lavoro della Giunta e, in particolare, del Vicepresidente e Assessore al Lavoro Elena Chiorino. Si conferma una dicotomia sempre più evidente: c’è chi parla di inclusione e di divario di genere e chi, di contro, crea inclusione e lavora concretamente per colmare quel divario. Il pragmatismo politico, in particolare su temi così attuali e sensibili, è per noi un motivo di orgoglio e una spinta per fare ancora meglio”. Ad affermarlo Roberto Ravello, vice-Capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione Piemonte.

“I numeri – continua Ravello – sono in crescita anche in provincia di Torino, dove calano i contratti a tempo determinato in favore dell’indeterminato: il 2024, rispetto all’anno precedente, registra oltre 9.800 contratti a tempo indeterminato in più, con una crescita del 3,3% a quota 307.979. Arriva all’87,6%, dal precedente 87,1%, la percentuale di incidenza degli indeterminati sul totale. Significa maggiore stabilità e maggiore possibilità di programmazione per le famiglie, un’ottima notizia”.

“Da record – chiude Ravello – anche i tassi di occupazione e di attività, sensibilmente superiori alla media nazionale. Si tratta di indicatori importanti perché ci permettono di certificare la bontà della nostra azione e delle nostre politiche, un’iniezione di fiducia per guardare al futuro con ottimismo e voglia di confermare il trend positivo in corso”.

