Tour Vespucci. Anche se non abbiamo il mare…

Il Piemonte non ha il mare, ma i piemontesi possono muoversi e non perdere l’occasione di visitare il Veliero più longevo. L’Amerigo Vespucci infatti farà tappa in mediterraneo nei prossimi mesi, dopo il secondo giro attorno al mondo approda nei porti accessibili: dopo l’eccezionale accoglienza a Trieste toccherà altri 16 porti del mediterraneo.

È un’esperienza unica sia salire sul Veliero 94 enne che visitare la recentissima Nave Trieste gioiello del 2024 unità d’assalto della Marina Militare L9890 anfibio multiruolo. Il Gigante che accompagna la Vespucci in questo tour .

Per garantirsi un posto, bisognerà accedere al sito ufficiale www.tourvespucci.it. Una volta aperte, le prenotazioni saranno probabilmente soggette a disponibilità limitata, quindi si consiglia di monitorare gli aggiornamenti ufficiali e di prenotare il prima possibile.

Le prossime tappe

Venezia: dal 27 al 31 marzo

Ancona: dall’1 al 3 aprile

Ortona: dal 4 al 6 aprile

Durazzo (Albania): dall’8 all’11 aprile

Brindisi: dal 12 al 15 aprile

Taranto: dal 16 al 22 aprile

Valletta (Malta): dal 25 al 29 aprile

Porto Empedocle: il 30 aprile

Reggio Calabria: dal 3 al 6 maggio

Palermo: dal 7 all’11 maggio

Napoli: dal 13 al 17 maggio

Cagliari: dal 19 al 24 maggio

Gaeta: dal 26 al 29 maggio

Civitavecchia: dal 30 maggio al 3 giugno

Livorno: dal 4 all’8 giugno

Genova: il 10 giugno

GABRIELLA DAGHERO

IL TORINESE