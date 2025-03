Torna Polis Policy con il tema “Democrazia e potere mediatico”

Venerdì 7 marzo

Ritorno di Polis Policy venerdì 7 marzo. L’Accademia di Alta Formazione, promossa dall’Associazione Difendiamo il Futuro, è incentrata quest’anno sul tema “Difendiamo la democrazia”. La terza e ultima sessione dell’ottava edizione sarà dedicata a “Democrazia e potere mediatico”.

Il relatore chiamato ad approfondire l’argomento è il giornalista di ‘Domani’ Mattia Ferraresi. Introdurranno la discussione Irene Bongiovanni, presidente Confcooperative Piemonte Nord, Cinzia Gatti, caporedattore di TorinOggi, con la moderazione di Piero Vietti, giornalista di Tempi e membro del Comitato Scientifico di Polis Policy. La sezione Another Vision, nel corso della cena a buffet, vedrà andare in scena lo spettacolo “È stato (libero) il signor G. L’Italiano, la politica e lo Stato secondo Giorgio Gaber”, a cura della compagnia teatrale ART O.

“ Con la terza sessione di venerdì 7 marzo – spiega Giuseppe Giulio Calabrese, Presidente dell’Associazione Difendiamo il Futuro- termina l’edizione 2024-2025 di Polis Policy, che ha messo a disposizione dei partecipanti contenuti di approfondimento e relatori di qualità per favorire la formazione politica e per comprendere le peculiarità del tempo e della società in cui viviamo. Il tema unificante delle tre sessioni è stato “ Difendiamo la democrazia”, dibattuto domandandosi che cosa sia la democrazia, partendo dagli articoli della nostra Costituzione (prima sessione), proseguendo con un’analisi del ruolo dei partiti ( seconda sessione) e concludendo, in occasione della terza sessione, con un approfondimento sui condizionamenti del potere mediatico sulla democrazia”.

Venerdì 7 marzo dalle ore 18.15 CRAL Reale Group, Torino, corso Giovanni Agnelli 129

Mara Martellotta

IL TORINESE