L’Empoli si impone ai rigori per 5-3, fa fuori la Juve e va per la prima volta in semifinale di Coppa Italia.

Si sono chiusi i tempi regolamentari con il risultato di 1-1 dopo che l’Empoli era andato in vantaggio al 24′ del primo tempo grazie a Maleh sfiorando il raddoppio con Konate.

La Juve torna in pari nella ripresa con Thuram. Poi gli sbagli di Vlahovic e Yildiz.

IL TORINESE