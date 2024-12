Deiezioni canine: fanno finta di raccoglierle e poi le abbandonano poco distante

Caro direttore, mi capita spesso di incontrare persone per le vie della città con i loro cani, che si limitano a raccoglierne le defecazioni col sacchettino e immediatamente abbandonarle a bordo strada , sotto un albero, su una ringhiera. Un comportamento sicuramente per nulla ortodosso. A cosa serve far finta di raccogliere le feci e abbandonarle ad 1 metro di distanza? Insudiciatori di sicuro ma non mi viene in mente un altro termine con cui definirli, voi come li chiamereste?

Luigi Gagliano

IL TORINESE