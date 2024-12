Da Roma 8,5 milioni di euro per la metropolitana di Torino

L’assessore del Piemonte Bussalino: “Fondamentale il dialogo continuo tra Regione e Governo per portare benefici concreti al territorio”

“Lo stanziamento di 8,5 milioni di euro per il prolungamento della Linea 1 della Metropolitana di Torino fino a Cascine Vica rappresenta un primo passo importante, al quale potranno aggiungersi ulteriori risorse. Questo risultato è la dimostrazione di quanto sia fondamentale il dialogo continuo tra Regione e Governo, un confronto costante che consente di individuare e risolvere le criticità, portando benefici concreti al territorio. Si tratta di un segnale importante di attenzione verso Torino e tutto il Piemonte. Questi fondi permetteranno di coprire gli extracosti dovuti all’aumento dei prezzi dei materiali. Desidero ringraziare il Governo, in particolare il capogruppo della Lega alla Camera Riccardo Molinari e i deputati Elena Maccanti e Alessandro Benvenuto, per l’attenzione costante rivolta al Piemonte e alle richieste della nostra Regione.” – dichiara l’assessore alle Infrastrutture strategiche della Regione Piemonte, Enrico Bussalino.

