In arrivo un miliardo di euro in più per Tav e 652 milioni per Terzo Valico

Nella serata di ieri, 17 dicembre, la Commissione Bilancio della Camera ha approvato diversi emendamenti tra cui uno importantissimo per Torino e per il Piemonte: un miliardo di euro in più per la realizzazione della Tav Torino – Lione e 652 milioni per Terzo Valico dei Giovi, la ferrovia che collega Genova a Tortona, opera che consente lo spostamento quotidiano di merci verso l’Europa centrale provenienti dal porto ligure.

“Risorse fondamentali per portare a compimento un’opera infrastrutturale strategica per i collegamenti tra Italia e Francia. In questo senso, importante anche l’impegno di oltre 652 milioni di euro previsto per la realizzazione del Terzo Valico dei Giovi, altra opera indispensabile nell’ottica dello sviluppo delle reti di trasporto nel nord del nostro Paese” -dichiarano il capogruppo della Lega alla Camera, primo firmatario dell’emendamento, Riccardo Molinari, e la capogruppo del partito in commissione Trasporti Elena Maccanti, che proseguono “Un risultato che dimostra, ancora una volta, il cambio di passo che la Lega ha saputo imprimere rispetto al passato”.

