Lo storico vitigno di Langa e le sue sfumature

Martedì 10 dicembre 2024

AIS Piemonte presso la sede in via Modena 23 a Torino ha ospitato una speciale Masterclass dedicata alla Nascetta.

In assaggio 18 espressioni di annate

tra 2003 e 2019.Una retrospettiva sul primo decennio della denominazione Langhe Nascetta la cui istituzione, nel 2010, ha segnato un momento importante nel cammino verso la tutela di questo storico vitigno.

Per l’occasione saranno presenti le aziende aderenti a entrambe le Associazioni: Indigenous Langa e Produttori di Nas-cëtta del Comune di Novello.

In degustazione i vini di: Anna Maria Abbona, Cantina del Nebbiolo, Cascina Sòt, Castello di Perno, Diego Conterno, Franco Conterno, Fratelli Serio e Battista Borgogno, Ettore Germano, La Tribuleira, Marco Capra, Poderi Cellario, Reverdito, Rivetto, Cantina Stroppiana, Arnaldo Rivera Terre del Barolo, Elvio Cogno, Le Strette, Stra.

Alcune informazioni tecniche :

Annata 2019

È stata un’annata calda ed è stata la terza di tre annate calde .Ha dato sicuramente profumi diversi ,colori diversi nelle varie zone e questo è dato dalla particolare genetica del vitigno Nascetta . Articolazione olfattiva semi aromatica che lo rende interessante per certi aspetti collegata al Moscato ed a sentori di TDN tipici del Riesling .

Annata 2018

Annata piovosa fresca nell’estate e tutto sommato le temperature sono state calde, con inverno piovoso .

Annata 2017

Sicuramente un’annata calda che nella parte finale .Ha mandato in parte le vigne in stress e ha dato risultati molto interessanti.

Annata 2016

Per molti la migliore annata degli ultimi vent’anni, in particolar modo per la Nascetta , tale da farla considerare quasi un piccolo Chablis .

Annata 2015

Annata calda, ma tutto sommato abbastanza equilibrata che sta venendo fuori in questi ultimi anni alla grande.

Annata 2014

Un’annata molto lunga che è durato fino ai santi (inizio novembre) . un’annata top per Bianchi.

In degustazione:

Anna Maria Abbona – Farigliano

Netta 2019

LANGHE DOC NASCETTA

Zona di origine: Farigliano.

Età media viti: 15 anni.

Esposizione: ovest.

Altitudine media: 490 – 530 metri s.l.m.

Terreno: argilla e marne calcaree.

Vinificazione: in acciaio, a temperatura controllata di 16 – 18 °C.

Maturazione: in acciaio.

Affinamento: qualche mese in bottiglia.

Prima annata prodotta: 2009.

Alla vista: colore paglierino e leggeri riflessi verdi

Al naso : vegetale, erbe aromatiche, quasi officinali frutta, frutta bianca

In Bocca: freschezza sottile, discreta sapidità media consistenza

Cascina Sot – Monforte d’Alba

Nascetta 2019

LANGHE DOC NASCETTA

Zona di origine: Monforte d’Alba.

Vinificazione: macerazione per 5 – 6 giorni, svinatura e prosecuzione della fermentazione senza bucce per circa 20 giorni a 13 – 15 °C.

Maturazione: circa 2 mesi con bâtonnage.

Affinamento: alcuni mesi in bottiglia.

Alla vista: molto giallo scuro

Al naso: frutta matura, erba officinali, sentori di miele di castagno ,salvia essiccata, nocciola ,fiore appassito ,frutta matura sciroppata quasi uva passita

In bocca: freschezza ,bella sapidità finale con sentore di nocciola e frutta tostata

Franco Conterno – Monforte d’Alba

Nascetta 2019

LANGHE DOC NASCETTA DEL COMUNE DI NOVELLO

Zona di origine: Novello.

Esposizione: ovest.

Terreno: molto acclivio, plastico, di difficile lavorazione e ricco di argilla con alta percentuale di tufo.

Vinificazione: pressatura

soffice, fermentazione in acciaio a

temperatura controllata di 18 – 20 °C. Il mosto viene separato dalle bucce e messo a fermentare in vasca di acciaio per 25 – 30 giorni.

Maturazione: in botti d’acciaio inox per 5 mesi

Affinamento: almeno 5 mesi in bottiglia.

Alla vista: colore paglierino

Al naso: balsamico con erbe officinali, potenzialità interessanti , idrocarburi e sentori di TDN

In bocca: freschezza più sapidità, sentori di pietra focaia, pompelmo e finale veramente molto interessante. Uno dei miei preferiti.

Fratelli Serio e Battista Borgogno – Barolo

Nascetta 2019

LANGHE DOC NASCETTA

Zona di origine: Diano d’Alba e Sinio.

Esposizione: ovest.

Altitudine media: 260 – 300 metri s.l.m.

Terreno: sabbia e argilla.

Vinificazione: macerazione in acciaio a freddo per circa 24 ore a temperatura controllata di 6 – 8 °C. Pressatura soffice e fermentazione a temperatura controllata di circa 16 – 18 °C per circa 15 giorni.

Maturazione: in botti di acciaio, sur lie con bâtonnage.

Affinamento: alcuni mesi in bottiglia.

Alla vista: colore paglierino

Al naso: balsamicita’ricca, erbe aromatiche in particolare salvia e menta ,leggero sentore di TDN, quasi pastiglia Sucai

In bocca: fiori bianchi, meno freschezza,

Vino più caldo e meno sapido sapidità ,erbe di montagna

Castello di Perno – Monforte d’Alba

Nascetta 2018

LANGHE DOC NASCETTA

Zona di origine: Serravalle Langhe e Castelletto.

Vinificazione: diraspatura, macerazione di 8 ore e pressatura molto soffice. Fermentazione spontanea, malolattica non svolta.

Maturazione: in acciaio. Imbottigliamento a febbraio.

Affinamento: almeno 6 mesi in bottiglia.

Alla vista: riflesso verde

Al naso: elegante, frutta bianca leggera, sentori balsamici, salvia, cedro, vegetale armonico

In bocca: vegetale, aromatico, buona freschezza, sapido, rotondo nel finale sentori di frutto della passione e uva passa

La Tribuleira – Santo Stefano Belbo

Lunica 2018

LANGHE DOC NASCETTA

Zona di origine: Santo Stefano Belbo (0,65 ha).

Anno di impianto: 2004.

Esposizione: sud – est.

Altitudine media: 250 metri s.l.m.

Terreno: bianco, sabbioso con presenza di marne.

Vinificazione: breve macerazione e fermentazione in

vasca

di acciaio inox a temperatura controllata.

Maturazione: in acciaio inox per circa 6 mesi.

Affinamento: in bottiglia 3 mesi.

Alla vista: riflesso verde

Al naso: floreale di fiori bianchi in particolare biancospino, margherita, camomilla, sulfureo, pietra focaia e ribes bianco

In bocca: morbidezza dolce, meno sapido, TDN morbido

Stroppiana – La Morra

Nascetta 2018

LANGHE DOC NASCETTA

Zona di origine: località Rivalta (La Morra).

Anno di impianto: 2012.

Altitudine media: 400 metri s.l.m.

Terreno: calcareo con marne sabbioso – argillose.

Vinificazione: pigiatura soffice. Il pigiato viene subito pressato delicatamente e il succo chiarificato in maniera statica e senza l’utilizzo di chiarificanti. Il mosto fermenta poi per 15 – 20 giorni a 18 – 20 °C.

Maturazione: in vasca di acciaio a bassa temperatura, mai sopra i 15 – 16 °C. Viene mantenuto in periodica agitazione per facilitare l’affinamento sulle fecce fini, fino alla fine dell’inverno.

Affinamento: alcuni mesi in bottiglia.

Alla vista: riflesso verde-giallo

Al naso: frutta gialla di media maturazione, erbe aromatiche, minerale, agrume, pietra focaia

In bocca: buona rotondità, finale amarognolo, crosta di pane, sapido . un bel finale lungo.

Strà – Novello

Nas-cetta 2018

LANGHE DOC NAS-CETTA DEL COMUNE DI NOVELLO

Zona di origine: Pallaretta (Novello).

Vinificazione: macerazione per 3 giorni a contatto con le bucce, successiva torchiatura leggera e fermentazione alcolica del mosto in vasche di acciaio inox a temperatura controllata per circa 14 giorni.

Maturazione: in acciaio inox.

Affinamento: alcuni mesi in bottiglia.

Alla vista : riflesso giallo-verde

Al naso: zafferano, miele, TDN morbido

In bocca: erbe officinali, miele di cera d’api, un vino caldo dinamico con un finale amarognolo

Arnaldo Rivera – Castiglione Falletto

Nascetta 2017

LANGHE DOC NASCETTA DEL COMUNE DI NOVELLO

Zona di origine: Novello, inclusa una vigna storica del 1963 in località

Ravera.

Anno di impianto: 2011.

Vinificazione: lenta fermentazione in acciaio inox a bassa temperatura.

Maturazione: in acciaio con permanenza di 8 mesi sui propri lieviti.

Affinamento: in bottiglia per circa un anno.

Alla vista: riflessi gialli

Al naso: erbe, sentori vegetali

In bocca: buona sapidità, armonico, di discreta beva

Marco Capra – Santo Stefano Belbo

Nascetta 2017

LANGHE DOC NASCETTA

Zona di origine: Santo Stefano Belbo.

Altitudine media: 400 metri s.l.m.

Terreno: calcareo e sabbioso.

Vinificazione: dopo una breve macerazione pellicolare e una soffice pressatura, il mosto viene fatto fermentare in vasca di acciaio ad una

temperatura di 16 – 17 °C

Maturazione: a lungo sulle fecce fini, con frequenti bâtonnage.

Affinamento: alcuni mesi in bottiglia.

Alla vista: riflesso giallo verde

Al naso: erbe officinali, pompelmo, cedro, pietra focaia ,profumi complessi

In bocca: erbe aromatiche, fresco, sapido e con finale amarognolo, bocca calda persistente .

Bel vino Long time.

Diego Conterno – Monforte d’Alba

Nascetta 2016

LANGHE DOC NASCETTA

Zona di origine: Monforte d’Alba.

Vinificazione: le uve fermentano in acciaio inox a temperatura controllata bassa con batonnage continuo a freddo

Maturazione: 6 mesi in acciaio inox.

Affinamento: alcuni mesi in bottiglia

Alla vista: riflessi gialli

Al naso: denso, pietra focaia, profondo e dolce con sentori di cedro candito

In bocca: equilibrato, una lunga sapidità e ed una bella eleganza nel finale. Davvero un bel vino.

Poderi Cellario – Carrù

Sè 2016

LANGHE DOC NASCETTA

Zona di origine: Carrù.

Vinificazione: in acciaio inox.

Maturazione: in botti di rovere di Allier da 25 hl.

Affinamento: alcuni mesi in bottiglia.

Alla vista: riflessi gialli

Al naso: dolce, miele, frutta matura, fiore giallo aperto, leggera ossidazione e sentori di caramello

In bocca: frutta candita, sapidità in bocca e complessità, pieno e rotondo

Reverdito – La Morra

Nascetta 2016

LANGHE DOC NASCETTA

Zona di origine: La Morra.

Esposizione: ovest.

Altitudine media: 250 metri s.l.m.

Terreno: marna e calcare.

Vinificazione: diraspatura, fermentazione in acciaio.

Maturazione: in acciaio inox.

Affinamento: alcuni mesi in bottiglia.

Prima annata prodotta: 2013.

Alla vista: riflessi gialli

Al naso: freschezza, profondità e buon amalgama, erbe officinali tese

In bocca: freschezza, pulizia ,bellissimo finale e sapidità evidente.

Ettore Germano – Serralunga d’Alba

Nascetta 2016

LANGHE DOC NASCETTA

Zona di origine: Ciglie.

Età media viti: 15 anni.

Esposizione: sud – est.

Altitudine media: 500 – 560 metri s.l.m.

Terreno: limoso, calcareo e pietroso.

Vinificazione: diraspatura e pigiatura. La fermentazione alcolica avviene in serbatoi di acciaio verticali con macerazione di circa 10 giorni sulle bucce.

Maturazione: in anfore di terracotta per 8 – 10 mesi e successivo imbottigliamento.

Affinamento: alcuni mesi in bottiglia.

Alla vista: riflessi gialli leggeri

Al naso: vegetale, minerale, solfureo ,sentori di Iris e pompelmo ,sentori di TDN

In bocca: fresco, miele e soprattutto un’eleganza sottile espressa da sentori di mandorla fresca persistenti nel finale.

Cogno – Novello

Anas-cëtta 2016

LANGHE DOC NASCETTA DEL COMUNE DI NOVELLO

Zona di origine: località Ravera (Novello, 2 ha).

Altitudine media: 350 metri s.l.m.

Vinificazione: stabulazione a freddo del mosto, fermentazione per il 70% in acciaio e per il restante 30% botti Rovere di Slavonia da 15 hl.

Maturazione: 6 mesi in acciaio, 30% affinamento in botti di rovere di Slavonia da 15 hl per circa 4 mesi.

Affinamento: almeno 6 mesi in bottiglia.

Prima annata prodotta: 1994.

Alla vista: riflessi gialli

Al naso: aperto, floreale con sentori di gelsomino e di erbe, ma sentori di vaniglia

In bocca: pieno, rotondo, gustoso con una freschezza lunghissima, ma ancora sentori di vaniglia

Cantina del Nebbiolo – Vezza d’Alba

Riveverse 2015

LANGHE DOC NASCETTA

Zona di origine: Baldissero d’Alba, Piobesi d’Alba, Monticello d’Alba.

Esposizione: sud – est, sud – ovest.

Vigna del 2010

Terreni sabbiosi che portano il sale sempre in lingua

Vinificazione: lunga fermentazione controllata a 15 – 18 °C.

Maturazione: in acciaio con parziale sosta in botti di acacia.

Affinamento: alcuni mesi in bottiglia.

Alla vista : riflessi gialli

Al naso: mineralità, roccia, agrume, erbe officinali tutte molto legate; e salvia

In bocca: grande coerenza di quello che si sente al naso, un vino verticale.

Rivetto – Serralunga d’Alba

Borea 2014

LANGHE DOC NASCETTA

Zona di origine: Sinio.

Esposizione: nord.

Altitudine media: 400 metri s.l.m.

Terreno: sabbioso – calcareo a reazione sub alcalina, basso contenuto di azoto.

Vinificazione: una piccola parte è vinificata in recipienti di terracotta con macerazioni di alcuni mesi.

Maturazione: parte in cemento.

Affinamento: alcuni mesi in bottiglia.

Alla vista: riflessi gialli

Al naso: grande complessità, erba aromatiche officinali agrumi tutti perfettamente amalgamati, sentori di TDN

In bocca: salino, fantastico, pulito finale lunghissimo. Top.

Le Strette – Novello

Nas-cetta 2003

VINO DA TAVOLA BIANCO

Zona di origine: località Pasinotti, Bergera, Pezzole e Tarditi (Novello).

Anno di impianto: 1948, 1983, 2009, 2014, 2016.

Altitudine media: 350 – 420 metri s.l.m.

Terreno: suoli di matrice calcarea con differenti infiltrazioni di sabbie e

argille

Vinificazione: pigiatura e diraspatura, macerazione pre – fermentativa a freddo e successiva pressatura soffice, fermentazione lenta e regolare in acciaio inox a 18 °C.

Maturazione: affinamento sulle fecce nobili di fermentazione per almeno 6 mesi.

Affinamento: alcuni mesi in bottiglia.

Alla vista: riflessi gialli un po’ più scuri

Al naso: sentori di tartufo bianco, dolce miele, canditi

In bocca: dolce, rotondo, e mantiene un’eccellente freschezza dopo oltre vent’anni.

LUCA GANDIN

IL TORINESE