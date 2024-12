La Costituzione ai diciottenni chieresi

Ieri all’Auditorium Leo Chiosso di Chieri si è svolta la cerimonia di consegna della Costituzione italiana alle ragazze e ai ragazzi chieresi che hanno compiuto il diciottesimo anno. Commentano il Sindaco di Chieri Alessandro SICCHIERO, l’assessora alle Politiche giovanili Vittoria MOGLIA e il Presidente del Consiglio comunale Federico RONCO: «Come da tradizione l’amministrazione comunale ha ritenuto importante celebrare il compimento del diciottesimo anno delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi, che quest’anno sono 312. Abbiamo voluto dare loro il benvenuto in occasione di questo passaggio significativo, attraverso il quale si diventa in tutto e per tutto “cittadine” e “cittadini”. Con la maggiore età si acquisiscono doveri e ulteriori diritti, a cominciare dal diritto di voto, che è un atto di grande responsabilità, un esercizio di cittadinanza attiva, iniziando ad occuparsi delle cose del nostro mondo e dando un contributo alle istituzioni e alla comunità. Per suggellare questo momento abbiamo regalato loro una copia della Costituzione italiana. Un dono simbolico, che sia da auspicio per un futuro migliore e da stimolo per diventare cittadini consapevoli e costruire una società migliore».

Durante la cerimonia sono intervenuti rappresentanti dell’AIDAS e del progetto di formazione civica “Svolta”.

