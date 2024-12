7 centri per la sinistra?

LO SCENARIO POLITICO di Giorgio Merlo

Dunque, e per fortuna, si ricomincia a parlare seriamente di Centro e del Centro. Certo, il rischio

di un dibattito prevalentemente virtuale è sempre dietro l’angolo ma è indubbio che nel nostro

paese, e storicamente, il Centro e la ‘politica di centro’ hanno sempre rivestito un’importanza

decisiva e non aatto secondaria.

Ora, per non non essere generici ed inconcludenti, dobbiamo inesorabilmente partire dai dati

oggettivi. O meglio, dalle dinamiche concrete che disciplinano attualmente la cittadella politica

italiana soprattutto quando si parla di una presenza politica centrista.

Se nel campo dell’attuale maggioranza di governo esiste un partito che dichiaratamente ed

esplicitamente declina un progetto politico centrista, riformista, democratico e moderato che si

chiama Forza Italia, è nel campo progressista che la situazione è molto più ingarbugliata e

confusa. Al di là delle molteplici disponibilità – tutte riconducibili solo ed esclusivamente a logiche

di potere – a ricoprire ruoli di “federatore” e di punto di riferimento di questo complesso, vario ed

articolato campo politico.

Dunque, per fare un esercizio persin scolastico, nel campo dello schieramento di sinistra e

progressista, noi contiamo almeno 7 realtà – o sigle o presunti leader – che si fregiano

dell’etichettatura centrista.

Partiamo dai due piccoli partiti personali guidati rispettivamente da Matteo Renzi con Italia Viva e

Carlo Calenda con Azione. Seguono il partito di Marattin, Marcucci, Cottarelli, Giannino e

compagnia cantante. A questi si aggiungono i radicali di +Europa, i cattolici centristi all’interno del

Pd, e i ‘federatori’ in pectore, il sempreverde sindaco di Milano Sala e l’ultimo arrivato,

l’espressione della casta di potere nel sottogoverno, il cattolico Runi con i rispettivi gruppi o

movimenti o soggetti politici alle spalle. Almeno così pare di capire.

Ora, almeno stando alle quotidiane dichiarazioni sui vari organi di informazione, noi registriamo

che all’interno di questo campo politico c’è la solita guerra del “tutti contro i tutti”. Cioè, ogni sigla

con il rispettivo leader si scaglia tranquillamente e puntualmente contro l’altro e tutti, al contempo,

lavorano per dare una ossatura politica ed organizzativa al campo centrista nello schieramento di

sinistra e progressista. Una pluralità di voci, di aspettative e di richieste di potere – come ovvio e

persino scontato – che contribuisce, però, ad indebolire il cosiddetto Centro in quest’area politica

perchè emerge in modo persino troppo chiaro che l’obiettivo non è quello di costruire, insieme, un

progetto politico ma solo e soltanto quello di partecipare ad una pro quota di potere. E questo

era, e resta, il vero limite per quanto riguarda la costruzione del Centro nel campo dominato dalle

tre sinistre: quella radicale e massimalista della Schlein, quella populista e demagogica di Conte e

di ciò che resta dei 5 stelle e quella estremista e fondamentalista del trio Fratoianni/Bonelli/Salis.

Ecco perchè, forse, ha ragione l’opinionista del Corriere della Sera Massimo Franco quando

evidenzia che di fronte a questo spettacolo che ore concretamente lo schieramento

progressista, l’unico forse a trarne un vantaggio politico è il partito di Forza Italia che, con

coerenza e senso di responsabilità declina un progetto politico autenticamente centrista,

moderato e riformista nel nostro paese.

IL TORINESE