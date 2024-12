105XMasters Winter Tour: 5 tappe sulla neve

L’inverno entra nel vivo con il ritorno di 105XMasters Winter Tour! Cinque tappe in alcune delle località sciistiche più iconiche d’Italia faranno da cornice a un evento unico, che combina sport outdoor, intrattenimento e l’inconfondibile energia della musica di Radio 105. Per tutto il tour porteremo con noi anche gli speaker di Radio 105 che animeranno il villaggio e racconteranno ogni tappa con collegamenti radio live. Moko, Dario Micolani, Linda Pani, e Ylenia si alterneranno per rendere ogni tappa unica!

Il tour partirà il 28 e 29 dicembre da Sestriere, cuore del comprensorio Vialattea. Questa celebre località alpina, già protagonista di eventi internazionali, accoglierà il Village di 105XMasters per un’esperienza a tutto tondo che unisce gli amanti della neve e della musica in un’unica, imperdibile occasione. Dopo Sestriere, il Village traslocherà a Bormio (18-19 Gennaio 2025), Bardonecchia (1-2 Febbraio 2025), Courmayeur (22-23 Febbraio 2025) e terminerà, ultimo capitolo del tour, l’8 e 9 Marzo a Madonna di Campiglio, la regina delle Dolomiti di Brenta. Qui la magia della neve si unirà al glamour di una località che ogni anno accoglie sciatori da tutto il mondo, regalando un finale spettacolare a un viaggio emozionante.

Ogni tappa del 105XM Winter Tour 2024/2025 sarà un’esplosione di energia, un connubio perfetto tra sport, spettacolo e divertimento. Gli amanti della neve potranno lasciarsi stupire dalle esibizioni di street dance e hip hop, che porteranno un tocco urban e dinamico ai paesaggi alpini. Per chi vive la montagna con spirito sportivo, i clinic di carving offriranno l’opportunità di migliorare la propria tecnica su sci e snowboard, mentre il side hits a team promette adrenalina e acrobazie spettacolari per i rider più audaci.

Ma non è tutto: il Village di 105XMasters sarà un vero e proprio cuore pulsante, dove grandi e piccoli troveranno giochi, attività interattive e un clima di festa continuo. Ogni tappa culminerà con l’immancabile après ski del sabato pomeriggio, un appuntamento che trasforma il tramonto in un momento di pura magia. Qui, la musica di Radio 105, partner ufficiale del tour, farà da colonna sonora a serate indimenticabili, creando un’atmosfera in cui ogni sorriso si trasforma in un ricordo da custodire.

105XM Winter Tour 2024 non è solo un evento sportivo: è un’esperienza totalizzante che celebra l’inverno come stagione di incontri, emozioni e avventura. Sportivi, appassionati di musica, famiglie e gruppi di amici troveranno in ogni tappa l’occasione perfetta per vivere appieno la bellezza delle montagne italiane. Le attività, pensate per coinvolgere tutti, si uniscono alla magia di località da sogno, creando un viaggio unico tra sport, divertimento e socialità.

IL TORINESE