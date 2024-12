Ufficio immigrazione, Grimaldi (AVS): Piantedosi si attivi per trasferimento

“La Palazzina di corso Verona, che ospita l’ufficio immigrazione di Torino, è al freddo, senza riscaldamento. Restano per ore e ore al gelo non solo le persone straniere che attendono ogni giorno in lunghe code, a causa della pessima organizzazione dell’ufficio, ma anche ufficiali e funzionari all’interno. Non solo: da tempo quell’edificio è stato dichiarato inagibile dalla Commissione dei lavori pubblici. So che il Prefetto, il Questore e il Sindaco Lo Russo stanno provando a trovare una soluzione in accordo con la Curia di Torino. Ma leggo sui giornali che la soluzione Santo Volto, certamente positiva e da salutare favorevolmente, è ancora lontana, mentre le condizioni inaccettabili dell’ufficio immigrazione di corso Verona, che gestisce i rinnovi dei permessi di soggiorno e le richieste d’asilo, sono note da anni. Perciò ho chiesto un’informativa urgente al Ministro Piantedosi su questa vicenda che dura da troppo tempo: il rispetto della normativa su salute e sicurezza non è un optional, così come non lo è il diritto delle persone straniere ad ottenere nei tempi previsti per legge i documenti richiesti. Tocca al Ministero intervenire per accelerare il trasferimento dell’ufficio in un edificio idoneo e sicuro” – lo ha dichiarato in Aula il Vicecapogruppo di AVS alla Camera, Marco Grimaldi.

