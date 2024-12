Tronzano replica al Pd: “Corte dei Conti conferma corretta gestione finanze regionali”

Riceviamo e pubblichiamo la replica dell’assessore regionale al Bilancio Andrea Tronzano al comunicato stampa dei consiglieri Pd Canalis e Valle sulla prima rata delle borse di studio:

“Finché parliamo di politica e di scelte si può dire quello che si ritiene giusto.

Quando si asserisce che esista una “gestione allegra delle finanze regionali” si va oltre il consentito e si attacca anche il settore tecnico e gli uffici, oltre che l’assessore. Questo non è accettabile, oltre a non essere assolutamente vero: basta guardare le 5 parifiche consecutive della Corte dei Conti. Valuteremo come muoverci a tutela della qualità professionale e sempre nel pieno rispetto della legge dei nostri dirigenti e funzionari”.

Andrea Tronzano

