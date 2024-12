Fdi, Voucher Vesta, Ravello: “Da sinistra polemiche surreali”

È forse una colpa sostenere famiglia e natalità?”

“Sul voucher Vesta le polemiche della sinistra sono semplicemente surreali. La Regione investe 40 milioni di euro a sostegno delle famiglie e della natalità, è forse una colpa? Poiché per noi non lo è e non lo sarà mai, su questo bisogna essere non solo chiari ma molto netti, respingiamo le critiche al mittente, ribadendo la soddisfazione e il sostegno per una misura concreta”. Ad affermarlo Roberto Ravello, vice-Capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione Piemonte e Presidente della I Commissione Bilancio di Palazzo Lascaris.

“In un un’epoca di glaciazione demografica – continua Ravello – è fondamentale dare dei segnali: le Istituzioni sono vicine a chi fa una scelta di vita coraggiosa. La sinistra, invece, si dimostra lontana anni luce dalla realtà, ostaggio di fantasmi e falsi mostri”.

