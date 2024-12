AVS: “Stellantis non è in crisi, scarifica i lavoratori per scelta”

Questa mattina abbiamo partecipato all’Assemblea delle delegate e delegati sindacali del settore Automotive. Stellantis non è in crisi per il passaggio all’elettrico: negli ultimi 4 anni ha versato 23 miliardi di euro di utili agli azionisti, tutti tassati in Olanda. Ad essere in crisi sono le nostre fabbriche per precise scelte di Stellantis, che ha delocalizzato e smesso di investire su Torino e sull’Italia. Non è crisi, non c’entra nulla il green deal europeo, è una scelta lucida per fare ancora maggiori profitti, sulla pelle di lavoratori e lavoratrici e delle imprese dell’indotto, che da mesi non ricevono pagamenti.

Tutto questo è successo nel silenzio delle istituzioni, che hanno lasciato fare a un’azienda che si prende finanziamenti pubblici ma mai responsabilità sociali.

Diciamo da tempo, anche nei nostri ruoli istituzionali, che è ora di cambiare passo: servono piani industriali seri, progettazione e sviluppo, piani di assunzioni e continueremo a insistere, a partire dalla convocazione del Consiglio aperto, a cui i vertici della società devono partecipare per rispetto degli oltre 50.000 lavoratori piemontesi dell’automotive.

Grazie ai sindacati per non mollare in questa battaglia cruciale per la dignità e per il futuro.

ALICE RAVINALE Capogruppo AVS Regione Piemonte

VALENTINA CERA Consigliera AVS Regione Piemonte

IL TORINESE