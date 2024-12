Ravinale (Avs): “blandi tentativi contro chiusura uffici postali”

Oggi in Consiglio Regionale, in risposta a un question time che ho presentato, è arrivata la conferma che i blandi tentativi della Regione Piemonte di trattenere Poste Italiane dal chiudere 5 uffici a Torino e 2 a Novara non hanno portato ad alcun risultato concreto: nella riunione convocata dall’assessore Bussalino lo scorso 29 novembre Poste ha ribadito di voler modificare il piano di “razionalizzazione”, limitandosi unicamente alla disponibilità di mettere più bancomat sul territorio. La cosa più grave è che di fronte alla domanda su che cosa abbiano intenzione di fare ora ci saremmo aspettati dalla Giunta almeno la promessa di attivarsi con il Governo, azionista di maggioranza di Poste. Invece è arrivata soltanto la rassegnazione.

Poste Italiane non può rispondere a logiche aziendali e di mercato: gli uffici postali sono un presidio fondamentale per la cittadinanza e questo deve essere il primo interesse da tutelare, ma a quanto pare invece la Regione è comprensiva verso le presunte necessità “aziendali” di Poste e intende lasciar chiudere, il prossimo 16 dicembre, i cinque uffici di Torino.

Pochi minuti prima la Giunta Regionale aveva stigmatizzato il comportamento di Diageo, che ha comunicato l’intenzione di chiudere il proprio stabilimento nel cuneese: non lo capiscono che il piano razionalizzazione di Poste, vale a dire una società pubblica, va nella stessa direzione? Che la chiusura di uffici porterà a diminuire i posti di lavoro e a peggiorare le condizioni di lavoro degli uffici che restano aperti dovendo servire un bacino sempre più ampio?

Noi continueremo a insistere in ogni sede, a partire dal Parlamento dove stiamo ancora attendendo che il Governo risponda all’interrogazione presentata dall’on. Marco Grimaldi, perché Poste Italiane riveda questa decisione e al Governo di intervenire per garantire la tutela di questi servizi essenziali, difendendo il diritto di ogni cittadino a vivere in una comunità connessa e inclusiva.

Alice Ravinale

Presidente Gruppo consiliare regionale

Alleanza Verdi Sinistra

IL TORINESE