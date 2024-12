Detenzione e spaccio, arresto a Venaria

In esecuzione all’ordinanza di applicazione di misure cautelari in carcere emessa dal Tribunale di Torino, i Carabinieri del Sezione Operativa di Venaria hanno tratto in arresto un cittadino marocchino di 43 anni perché gravemente indiziato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”. La misura scaturisce a seguito di attività d’indagine eseguita tra il mese di novembre 2023 e gennaio 2024. I militari dell’Arma, attraverso mirati servizi di osservazione e attività tecnica, sono riusciti a porre fine ad un sodalizio criminale che aveva base nel quartiere Barriera Milano di Torino. Nel corso dell’attività investigativa sono stati sequestrati quasi 60 kg di sostanza stupefacente. Il soggetto arrestato è stato accompagnato presso la Casa Circondariale “Lorusso e Cotugno” di Torino.

