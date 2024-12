Cadute tutte le accuse nei confronti di Stefano Esposito

Il tribunale di Roma, su proposta della procura della repubblica ha archiviato la posizione di Stefano Esposito, ex senatore torinese del Pd, nell’inchiesta di ‘Bigliettopoli’ su presunti favori con l’imprenditore Giulio Muttoni, responsabile della società di spettacoli torinese Set Up Live. Il procedimento era partito dalla procura di Torino per la parte che riguardava Esposito, trasferito successivamente a Roma per decisione della Cassazione. Dopo 7anni finisce il calvario giudiziario per l’esponente politico che venne anche intercettato indebitamente.

