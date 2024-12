Ravinale (Avs): Vuoti a rendere propone soluzioni

Le associazioni di proprietari di casa sono state audite oggi in 2a Commissione in Regione sulla proposta di delibera di iniziativa popolare Vuoti a rendere, presentata in Comune a Torino e che a breve comincerà il suo iter in Consiglio Comunale. Nonostante i colleghi della maggioranza che sbraitavano, agitando a sproposito lo spettro delle collettivizzazioni sovietiche, dimostrando di non aver nemmeno letto la proposta, il confronto è stato produttivo. Il racconto mediatico e politico della destra parla di sanzioni ai “piccoli proprietari”. Ma la delibera riguarda altro, in particolare i grandi vuoti che lasciano nei tessuti urbani i soggetti, privati e pubblici, che possiedono molteplici proprietà e non ne fanno uso per ragioni speculative, o di mancata manutenzione: è soltanto in questi casi che potrebbe applicarsi la requisizione temporanea per far fronte all’emergenza abitativa, che non è incostituzionale ma è prevista dal Codice Civile.

“Vuoti a rendere” non demonizza nessuno, ma propone soluzioni – che certamente non possono prescindere da un serio piano sull’edilizia residenziale pubblica, che oggi solo in provincia di Torino vede il 10% degli alloggi vuoti per responsabilità di ATC – a un problema serissimo di accesso alla casa che è sotto gli occhi di tutti.

Abbiamo ribadito in Commissione che una mappatura degli immobili e degli alloggi, pubblici e privati, che risultano inutilizzati per lungo tempo non è un pericolo ma uno strumento per avere il polso della situazione e poter adottare le migliori soluzioni.

Il rilancio di Lo.ca.re., l’agenzia sociale per la casa di Torino, non è una minaccia, ma una risposta alla necessità di costruire maggiore fiducia tra i proprietari e chi non riesce ad accedere al mercato della casa, ed è una richiesta condivisa dalle stesse associazioni dei proprietari: è emersa forte, questa mattina la necessità che la Regione stanzi le risorse necessarie. Così come è emersa, proprio dalle associazioni dei proprietari, la necessità di rifinanziare i fondi alla locazione tagliati dal Governo. Abbiamo presentato emendamenti in tal senso già in sede di variazione di bilancio: la destra in Regione però lì ha respinti, a dimostrazione di quanto all’atto pratico non vi sia alcun loro interesse per il tema casa.

Noi continuiamo a sostenere convintamente la proposta, che ha già il grande merito di aver avviato il dibattito su un tema cruciale come è il diritto alla casa.

IL TORINESE