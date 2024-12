Azione, Ruffino: “Non percorribile alleanza con chi vuole resa Europa”

“Affermare, come sostiene Giuseppe Conte, che l’Europa ha scelto la guerra per il solo fatto che aiuta l’Ucraina a resistere all’aggressione della Russia, significa distorcere la realtà dei fatti. Per Azione non è percorribile qualsiasi alleanza con chi propugna la resa dell’Ucraina, e quindi dell’Europa, all’imperialismo aggressivo e guerrafondaio di Vladimir Putin. La postura di Conte di fronte al tema della guerra e della pace è un problema che riguarda il Pd prima di tutto, su cui Elly Schlein dovrebbe esprimersi con chiarezza. È difficile trovare un’intesa se Conte legge nel rapporto di Mario Draghi, europeista della prima ora, una spinta verso la finanza delle armi”.

Lo dichiara la deputata Daniela Ruffino, commissario di Azione in Piemonte

IL TORINESE