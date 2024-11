Al 42mo TFF storie di famiglie e i rapporti madre/figlia

attenzione; poi come per la volontà sconsiderata d’infilarsi in un vecchio romanzone

d’appendice dell’Ottocento, di quei racconti a puntate che avrebbero fatto il successi

di qualche gazzetta, quella medesima scrittura ci informa della disgrazia che ha

colpito Ida anni prima, del suo allontanarsi dal mondo, del perché una certa porta della

grande casa continui a essere chiusa, perché una cena di bentornati amici prenda

strade che ribollono di una sessualità a lungo dimenticata, come Cecilia debba

ubbidire alla decisione del ritorno e come il finale s’inviluppi in modo disordinato, non

trovando una via d’uscita che confezioni appieno quelli che erano stati dei promettenti

preamboli.

Elio Rabbione

Nelle immagini, scene da “Vena” (Germania) e da “Madame Ida” (Danimarca)