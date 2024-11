L’edilizia torna protagonista dell’economia: boom di visitatori a Restructura

L’edilizia torna al centro dell’attenzione nel nord ovest: a Restructura oltre 12 mila le presenze, con un incremento del 20% rispetto allo scorso anno. Professionisti, imprese, stakeholder della filiera hanno partecipato a Restructura 2024, il grande Salone dell’edilizia organizzato da GL events Italia all’Oval Lingotto Fiere di Torino dal 21 al 23 novembre. Cresciuta inoltre, la qualità e la quantità di espositori: oltre 200 le aziende presenti, più di 10.000 i professionisti registrati. Si è elevato anche il livello degli eventi ospitati dal Salone, che hanno visto il tutto esaurito, con la presenza di grandi studi di architettura nazionali e internazionali, delle istituzioni centrali, di imprese e gruppi di ricerca. L’ESEL MOBILE dell’Esel Cpt Formazione e Sicurezza di Latina, per la prima volta a Torino, con oltre 300 ingressi ha registrato il più alto numero di visitatori rispetto ad altre partecipazioni nazionali.

Ultimo appuntamento domenica 24 novembre, in Piazza Castello con l’evento off (iscrizione obbligatoria a questo link) nell’ambito dello speciale programma organizzato da ANCI per coinvolgere tutta la città, rivolto a cittadini, turisti e curiosi.

Restructura non si esaurisce però nei 3 giorni di fiera: prosegue durante l’anno con il tour digitale nato grazie alla collaborazione con Analist Group e Matterport. Chi ha mancato l’appuntamento con il salone può visitarlo sul sito www.restructura.com, in attesa dell’edizione 2025. Il tour virtuale si addentra nel Salone espositivo partendo dall’area esterna con le ultime innovazioni in campo di carrelli elevatori e macchine per movimento terra. Entrando nell’Oval Lingotto si incontrano subito i materiali naturali, per poi scoprire gli impianti, i software e i servizi dedicati all’edilizia. Al centro anche la bioedilizia e l’area CasaClima Village, realizzata in collaborazione con Agenzia CasaClima. Un’area è inoltre stata dedicata ai noleggiatori in collaborazione con Assodimi e Assonolo.

“Restructura ha rappresentato un’importante occasione per mettere in luce aziende di eccellenza e per stimolare una riflessione sul futuro sostenibile del costruire – ha dichiarato Gàbor Ganczer, amministratore delegato di GL events Italia -. Il valore e la qualità della manifestazione sono stati riconosciuti sia dagli espositori sia dai visitatori, confermandolo come punto di riferimento nel settore. La partecipazione attiva di professionisti e aziende ha ribadito l’importanza di creare spazi di incontro che favoriscano il dialogo e stimolino lo sviluppo di progetti innovativi”.

Il palinsesto di eventi ha esplorato gli ultimi trend e le più recenti innovazioni nel settore edilizio. Nella giornata conclusiva lascia il segno con lo Studio di Architettura OMA, celebre per progetti come la Galleria dei Re e il restauro della nuova piazza egizia del Museo Egizio di Torino, protagonista dell’evento ‘Quando il nuovo incontra l’esistente’, mentre ANAB ha approfondito il ruolo dei materiali sostenibili e ARCA ha presentato il primo sistema di certificazione per costruzioni in legno con ‘Legno e materiali naturali’. Tanti i case study presentati nella tre giorni, tra i quali quello di Iren Smart Solutions relativo alla riqualificazione di edifici storici tramite materiali derivanti dalla coltura del riso.

Accoglienza entusiastica per i tanti sistemi tecnologici portati all’attenzione del pubblico nello stand interdipartimentale del Politecnico di Torino e per i tanti laboratori pratici sull’uso dei materiali naturali e sulla posa.

Grande interesse anche per la sezione incontra l’esperto: momenti di supporto per ottenere consigli dall’Agenzia delle Entrate che ha offerto al pubblico di visitatori e operatori del settore un servizio di consulenza in particolare sui bonus fiscali attualmente in vigore nell’ambito edilizio e del risparmio energetico. CNA, Confartigianato Torino e Casartigiani Torino ha fornito invece la propria consulenza sul tema della patente a crediti obbligatoria per tutti coloro che operano nei cantieri temporanei e mobili.

Restructura si riconferma quindi fra i Saloni leader in Italia rivolto ai professionisti del settore sul tema della riqualificazione, recupero e ristrutturazione edilizia, mettendo in dialogo le maggiori aziende con i professionisti del comparto e il grande pubblico. Lo spazio di incontro ideale e la casa naturale per aziende, progettisti, tecnici, costruttori, artigiani, investitori e gestori immobiliari, per chi crede in un’edilizia rigenerativa e in una filosofia del costruire nel rispetto dell’uomo e dell’ambiente, al passo con i tempi.

Per la prima volta, la fiera ha visto infine importanti collaborazioni con le realtà istituzionali del mondo bancario e dell’efficientamento energetico, come Iren Smart Solutions e Banca Reale. Cuore pulsante della nuova edizione di Restructura sono state le nuove importanti partnership, come anche le collaborazioni ri-confermate dal passato. L’evento, è stato realizzato con il patrocinio di Regione Piemonte, Città di Torino, Camera di commercio di Torino, e vede fra i suoi partner: Politecnico di Torino, Università degli Studi di Torino, ANCI Piemonte, Uncem, CNI, FIOPA, tutti gli Ordini e i Collegi delle professioni tecniche (Ingegneri, Architetti, Geometri, Geologi e Periti Industriali), Antel, le associazioni datoriali a partire da ANCE Torino e Ance Piemonte e Valle d’Aosta, CNA, Confartigianato, Casartigiani, Formedil, il Green Building Council Italia con il Chapter Piemonte, Assoposa, l’Agenzia CasaClima, ARCA, ANAB, l’Istituto Nazionale di Bioarchitettura, Biosafe, Assocanapa, le associazioni di rappresentanza degli amministratori di condominio Anaci, Anapi e Unai.

IL TORINESE