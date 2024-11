Rock in giallo e verde

CALEIDOSCOPIO ROCK USA ANNI 60

La conoscenza approfondita del fenomeno del garage rock americano anni ‘60 di cui possiamo disporre oggigiorno affonda le proprie radici fin negli anni ‘70 (quindi ben prima del “garage revival”, a me, per la verità, piuttosto inviso). Le due imprescindibili “compilations apripista” furono senz’altro “Nuggets: Original Artyfacts from the First Psychedelic Era, 1965-1968” (risalente addirittura al 1972) e “Pebbles” (avviatasi nel 1978), che nello scorrere degli anni resero fecondo un terreno da cui nasceranno fino ad oggi decine e decine di nuove “compilations”, più o meno omogenee, curate e “a tema”. Personalmente rilevo che per qualche oscuro ed insondabile motivo alcune etichette restarono per troppo tempo fuori dalla compilazione di queste raccolte; in ulteriori casi altri “labels” vennero a tratti del tutto dimenticati e a tratti giustamente riportati in luce. Tra questi ultimi vi è in particolare l’etichetta “Raynard”, fondata nel 1953 a Milwaukee (Wisconsin) da Dave Kennedy; nel triennio 1965-67 furono incisi sotto questo marchio brani davvero interessanti e nel 1965 spiccava certamente quella tipologia di garage rock ancora “in nuce” delle origini, nella fase di passaggio dal rock ‘n roll al garage vero e proprio definitosi in pieno nel 1966. A livello cromatico si rileva che l’etichetta assunse svariate combinazioni in base ai più diversi generi musicali toccati, sebbene la colorazione “classica” fu il celebre giallo verde con scritta gialla su campo verde.

Qui di seguito (data la non trascurabile estensione dei numeri di catalogo “Raynard”) si elencano i soli esempi di incisioni di garage rock finora conosciute e con datazione certa:

– D.J. & The Invaders “Mickey Finn / Dedication to “HER” (843K-1045) [1965];

– The Ricochettes “I’ll Be Back / Can I Be Sure” (RS 10030) [1965];

– Road Runners “Do The Temptation / It’s So Hard” (RS 10031) [1965];

– The Vibratones “Eventually / Little Egypt” (RS 10032) [1965];

– The Shags “Cause I Love You / Dance Woman” (RS 10034) [1965];

– John Dee and The Shadows “I’m A Rolling Stone / Can’t You Love Me Too” (RS 10035) [1965];

– The Mustard Men “Another Day / I Lost My Baby” (RS 10036) [1965];

– The Bryds “Your Lies / Why Did You Have To Break My Heart” (RS 10038) [1965];

– The Originals “Now’s The Time / Pretend It’s All Right” (RS 10039) [1965];

– The Moody Walkers “We Never Loved Before / Barbara” (RS 10043) [1965];

– The Vibratones “I Remember Yesterday / Screamin’ Mimi” (RS 10044) [1965];

– The Deverons “On The Road Again / Unnoticed” (843K-1046) [1966];

– The Secrets “I Know It’s You / I Don’t Know” (RS 10047) [1966];

– The Sultans Five “Tonight Is The Night / With You” (RS 10052) [1966];

– The Sultans Five “Daisy / Life Is Like A River” (RS 10053) [1966];

– The Coves “You’re All Through / A Love Like That” (RS 10058) [1966];

– Tomorrow’s Children “I Can Only Give You Everything / In The Midnight Hour” (843K-1065) [1967];

– The Peasants “Big Boss Man / The People Are Wrong” (843K-6289) [1967];

– The Rat Pak “Frosty Rudolph With Bells / I Need You” (SS-8796-01) [1967];

– Van-Tels “Ain’t Too Proud To Beg / Stand By Me” (843K-1085) [1968].

Gian Marchisio

IL TORINESE