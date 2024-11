30 anni della Fondazione Donat-Cattin, uno sguardo al futuro

Anche a Roma, dopo le iniziative torinesi, si è ripercorsa la storia della Fondazione Carlo DonatCattin, nata l’anno dopo la scomparsa dello statista piemontese.

Una iniziativa che si è svolta in Senato e che ha visto alcuni interventi importanti tra cui quello di Pier Ferdinando Casini, Guido

Crosetto e Bruno Vespa. Una Fondazione che è nata non solo per ricordare il magistero e l’azione

politica, culturale e sociale dello statista Dc e del leader indiscusso della sinistra di ispirazione

cristiana. Ma, soprattutto, è una Fondazione che ha il merito, e l’obiettivo, di rilanciare e

riattualizzare il pensiero, la cultura e la tradizione del cattolicesimo sociale nel nostro paese. Una

tradizione e una cultura che conservano una straordinaria attualità e modernità nella società

contemporanea. Perchè la Fondazione, nel corso di questi anni, ha affrontato anche – e continua

ad approfondire – tematiche strettamente legate alla società, con particolare riferimento alle

istanze, alle esigenze e alle domande che provengono dalle giovane generazioni.

Ma, per fermarsi al dato politico, è indubbio che il lavoro della Fondazione Donat-Cattin è

particolarmente utile e prezioso per richiamare un pensiero politico che ha segnato in profondità

la stessa storia democratica del nostro paese. E questo, pur senza riproporre moduli ed

esperienze politiche del passato, perchè è abbastanza evidente che la democrazia nel nostro

paese non può fare a meno di una cultura politica e di un pensiero che hanno qualificato ed

arricchito la storia e la stessa esperienza del cattolicesimo politico nel nostro paese. E la rilettura

dell’azione politica, legislativa, culturale e soprattutto sociale di Donat-Cattin e della sua storica

corrente, Forze Nuove, significa anche rileggere i punti cardinali di un pensiero che non può

essere banalmente e qualunquisticamente archiviato.

E l’iniziativa che si è tenuta al Senato ha confermato la bontà e l’efficacia di questa azione

culturale e, soprattutto, le ricadute concrete che una presenza del genere può avere. E non solo

nell’area di riferimento – cioè quella del cattolicesimo popolare e sociale del nostro paese – ma

nell’intera società. E questo perchè i valori, i principi e gli asset culturali della cultura del

cattolicesimo sociale rappresentano tuttora un giacimento ideale, etico e politico che non può

essere sacrificato sull’altare di nessun maldestro nuovismo. E la Fondazione Carlo Donat-Cattin –

guidata per oltre vent’anni dal figlio Claudio scomparso nel 2022 dopo aver dato un impulso

straordinario alla stessa Fondazione fortemente voluta dalla famiglia dello statista piemontese –

come hanno giustamente evidenziato e ricordato Pier Ferdinando Casini e Bruno Vespa in Senato,

può diventare, senza supponenza e senza arroganza, un autorevole punto di riferimento della

tradizione e del pensiero del cattolicesimo politico italiano.

Giorgio Merlo

IL TORINESE